新北中港大排光雕展開幕 楊立微隨火舞團震撼演出

中央社／ 新北6日電

新北市新莊中港大排光雕展今晚開幕，以夢幻星河為主題，超過300萬盞LED燈浪漫迎接白色情人節。曾登上「英國達人秀」的楊立微隨所屬火舞團帶來獨創表演，為光雕展精彩揭序。

新北市水利局舉辦「星耀中港 夢幻星河」中港大排光雕展今晚盛大開幕。新北市長侯友宜致詞表示，中港大排光雕展為迎接3月14日白色情人節，市府以「營造一條屬於中港大排的夢幻星河」為發想，透過繽紛燈飾與光影設計，打造浪漫夜間河廊。

曾登上英國知名選秀節目「英國達人秀」（Britain'sGot Talent）的「即將成真火舞團」團員楊立微，也受邀在開幕典禮演出，團隊特別獻上15分鐘限定作品，透過高難度劍舞轉動，將力與美融合為一，以水火交融的視覺震撼為光雕展揭開序幕。

水利局長宋德仁指出，去年光雕展吸引逾66萬人次造訪，創歷年最高紀錄，並勇奪3項國際獎項。今年光雕展運用超過300萬盞LED燈進行布置，規劃4大主題燈區，其中最大亮點是位於自信橋下、高達7公尺的發光裝置「星耀之樹」，象徵中港大排生生不息的生命力。展期即起至3月29日，每晚6時至10時點燈。

