找不到零件修好悶熱 汐止區湖光活動中心冷氣汰舊換新

汐止區湖光市民活動中心常辦活動或是課程，使用率很高，不過活動中心內冷氣老舊，再加上壞了找不到零件維修，夏天到了好悶熱，所以新北市議員白珮茹就協助爭取，將要把活動中心一、二樓的6台冷氣汰舊換新，提供民眾更舒適的休閒、運動環境。

湖光里長杜金泉說，活動中心已經好一段時間，剛好冷氣也老舊了，再修也找不到零件了，很感謝新北市議員白珮茹幫忙爭取，將活動中心一、二樓冷氣進行更新，尤其活動中心有很多課程跟活動，像是舞蹈班、打桌球，冷氣使用頻繁，再加上老舊，很多零件都快壞了，夏天不涼，未來有新的冷氣使用，舒適多了。

新北市議員白珮茹表示，湖光市民活動中心的冷氣已經8、9年了，但是因為壞了維修都找不到零件，要修也沒辦法修，感謝汐止區公所的配合改善，湖光里活動還蠻多的，還有長輩共餐，也有一些媽媽們會在這裡跳舞，二樓則是打桌球，如果沒有冷氣，進入三、四月以後，天氣漸熱的時候，空調不足就會很悶熱，希望將6台冷氣進行汰換，新型的冷氣機都會比較節能，也讓來活動中心運動或是共餐，都能更舒適。