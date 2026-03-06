快訊

找不到零件修好悶熱 汐止區湖光活動中心冷氣汰舊換新

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
議員協助爭取冷氣汰舊換新，讓民眾有更舒適的使用環境。圖／觀天下有線電視提供
議員協助爭取冷氣汰舊換新，讓民眾有更舒適的使用環境。圖／觀天下有線電視提供

汐止區湖光市民活動中心常辦活動或是課程，使用率很高，不過活動中心內冷氣老舊，再加上壞了找不到零件維修，夏天到了好悶熱，所以新北市議員白珮茹就協助爭取，將要把活動中心一、二樓的6台冷氣汰舊換新，提供民眾更舒適的休閒、運動環境。

湖光里長杜金泉說，活動中心已經好一段時間，剛好冷氣也老舊了，再修也找不到零件了，很感謝新北市議員白珮茹幫忙爭取，將活動中心一、二樓冷氣進行更新，尤其活動中心有很多課程跟活動，像是舞蹈班、打桌球，冷氣使用頻繁，再加上老舊，很多零件都快壞了，夏天不涼，未來有新的冷氣使用，舒適多了。

新北市議員白珮茹表示，湖光市民活動中心的冷氣已經8、9年了，但是因為壞了維修都找不到零件，要修也沒辦法修，感謝汐止區公所的配合改善，湖光里活動還蠻多的，還有長輩共餐，也有一些媽媽們會在這裡跳舞，二樓則是打桌球，如果沒有冷氣，進入三、四月以後，天氣漸熱的時候，空調不足就會很悶熱，希望將6台冷氣進行汰換，新型的冷氣機都會比較節能，也讓來活動中心運動或是共餐，都能更舒適。

冷氣 汐止

相關新聞

高雄愛河畔八旬翁突落水 警消打撈送醫不治

八旬林姓老翁今天下午騎車經過愛河畔，停妥車子後不久墜落愛河。警、消據報，在愛河打撈起林翁，送醫急救，至傍晚宣告不治。警方初步了解，無外力介入，已報請檢察官相驗。

高雄大港橋連接軸斷裂！ 橋台異常，遊客錯愕

高雄駁二特區的著名地標「大港橋」今天下午旋轉時突然發生故障，導致大批遊客於橋頭兩端無法通行，整座橋卡在水面上一動不動，經工程人員到場查修，赫然發現是旋轉馬達與編碼器積電裝置連接軸斷裂，只能緊急利用備用機組馬達恢復運轉，所幸並未造成遊客受困或受傷。

瑞芳區黃金博物館參與式預算徵件 邀民眾共創礦山故事

新北市立黃金博物館多年來推動社區參與式預算，已支持多項在地文化與社區活動，如手工藝編織課程、礦山文化小旅行及傳統祭祀活動等，成功保存礦山文化記憶並凝聚社區情感。115年度參與式預算即日起開放徵件至3月25日，邀請民眾提出創意提案，一起為社區注入新活力。

提醒注意麻疹疫情 瑞芳衛生所籲出國前先評估疫苗

近期國內出現麻疹確診個案，提醒民眾提高警覺。瑞芳區衛生所主任麥可表示，若民眾計畫前往麻疹警示區國家，建議可先至旅遊醫學門診諮詢是否需要接種麻疹疫苗，以降低感染風險。

民代要求回應蘆洲南北側進度 侯友宜：會訂定明確方向

新北市長侯友宜今率市府團隊前往蘆洲區召開行動治理座談會，與地方里長面對面交流。有議員在會中要求侯友宜在總質詢期間，具體回應蘆洲南北側計畫進度，侯友宜說，任內必將訂定明確方向。

