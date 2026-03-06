快訊

中彰大肚和美橋工程進度九成 預計年底通車大幅縮短通勤時間

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
橫跨台中與彰化的大肚和美橋工程進度達到九成，台中市政府預估今年底完工通車，通車後大肚到和美的通勤時間將從半小時縮短到3分鐘。圖／台中市政府提供
橫跨台中與彰化的大肚和美橋工程進度達到九成，台中市政府預估今年底完工通車，通車後大肚到和美的通勤時間將從半小時縮短到3分鐘。圖／台中市政府提供

台中市政府與彰化縣政府攜手推動大肚和美橋，跨越烏溪連接台中大肚區與彰化和美鎮，目前工程進度達到九成，預估今年底完工，通車後大肚與和美的通勤時間從原來的半小時縮減到3分鐘，將大幅提升中彰交通效率。

台中市政府指出，中市府與彰縣府共同投入約32億元，興建大肚和美橋，2023年1月開工，遭逢2024年凱米颱風、2025年7月底的強降雨沖毀施工便橋，加上烏溪水流與潮差，施工難度高，工程團隊以橋梁板懸臂節塊推進作業，整體進度穩定，目標今年底通車。

中市建設局長陳大田表示，大肚和美橋北起大肚區文昌路，南抵和美鎮台61乙線，全長1440公尺、寬22公尺，規畫雙向4車道，並設有2個機車專用道與下游的人行道和自行車共用道；大橋位於石虎活動熱區，施工時特別規畫動物通道，也多次拍到石虎出沒。

中彰之間另一個重要交通建設是台中捷運綠線延伸線，其中向南的烏日彰化延伸段，規畫6座高架車站，長約7.5公里，目前綜合規畫已送中央審查，預估獲核定後9年完工通車。另一方面，彰化都市計畫尚未完成，中市捷運工程局表示，原則上延伸線南段北段會一啟動工，實在來不及才會讓大坑段先動工。

彰化 台中市

相關新聞

男自稱「澳洲情蒐成員」…發文嘲諷WBC中華隊輸球 網肉搜怒火延燒員林民代

2026世界棒球經典賽中華隊首戰輸球，國人沮喪鬱卒，有一名Threads社群平台自稱「澳洲情蒐小組成員」的網友聲稱「任務達成」並嘲諷中華隊沒採用他，引爆網友怒火留言灌爆並肉搜，發現這人與員林市民代表張詠勝有關，張詠勝澄清「他算朋友的好朋友，個人行為與我無關。」

2個月10起追咬事件！彰化和美驚見狗群大軍 動防所出手了

彰化和美鎮太平路金其發生犬隻成群遊蕩並傷人事件，經彰化縣動物防疫所調查今天指出，該批犬隻原由一名年長婦人飼養，但婦人近日因病住院治療，其配偶也無力照顧，家人因此將原本長期鍊養於私人土地上的犬隻放出，導致犬隻在外遊蕩並發生傷人情形。

斥資3.6億！太平生命紀念館啟用 盧秀燕：滿足台中20年殯葬需求

台中市政府斥資3.6億元在太平區第一花園公墓興建的「太平生命紀念館」今落成啟用。市長盧秀燕說，太平生命紀念館啟用後將可提供逾3.3萬個骨灰（骸）櫃位，感謝地方議員、里長及市府團隊共同努力，提升屯區殯葬服務量能 ，並滿足台中20年殯葬需求。

台中市政府與彰化縣政府攜手推動大肚和美橋，跨越烏溪連接台中大肚區與彰化和美鎮，目前工程進度達到九成，預估今年底完工，通車後大肚與和美的通勤時間從原來的半小時縮減到3分鐘，將大幅提升中彰交通效率。

彰化東螺溪水質監測站見效 查獲23家畜牧業違規裁罰212萬

彰化縣東螺溪面臨畜牧廢水汙染問題，彰化環保局去年6月在流域增設3座水質監測站，透過即時監測與稽查機制加強管理，環保局統計東螺溪沿岸去年共執行325場次查核，查獲23家業者違規，累計裁罰金額達212萬7226元，違規情形以放流水未符合排放標準最多，也有業者惡意繞排，未經處理設備直接將廢水排出而遭重罰。

南投三和三路今晚變球場 封街直播替中華隊集氣

世界棒球經典賽熱潮升溫，南投市公所今天下午5時在南投市三和三路美食街封街舉辦戶外直播，以大型螢幕轉播中華隊賽事，邀市民齊聚觀賽。現場結合美食攤位與互動送門票活動，凝聚棒球熱情，一起為中華隊集氣。

