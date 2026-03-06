快訊

經典賽Live／2局上鄭浩均被攻佔滿壘 大谷翔平滿貫砲

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運三鶯線改善隔音牆降噪 學校人口密集區優先

中央社／ 新北6日電
有社區與學校反映，捷運三鶯線列車測試噪音影響生活與教學。新北市捷運局6日指出，近日完成13場實地會勘，廣泛收集意見，將以學校及人口密集區優先，新增或加高隔音牆。圖／中央社（新北市捷運局提供）
有社區與學校反映，捷運三鶯線列車測試噪音影響生活與教學。新北市捷運局6日指出，近日完成13場實地會勘，廣泛收集意見，將以學校及人口密集區優先，新增或加高隔音牆。圖／中央社（新北市捷運局提供）

針對捷運三鶯線沿線噪音新北捷運局表示除了透過降低主動式音源之外，也將分區檢討，第一階段預計投入約6億元經費，以學校及人口密集區優先，新增或加高隔音牆。

新北捷運三鶯線預計今年通車，有社區與學校反映，列車測試噪音影響生活與教學。新北市捷運局今天發布新聞稿，三鶯線3月開始進行初勘準備前置作業，近日密集完成13場實地會勘，廣泛收集市民、民代意見。

捷運局長李政安表示，降噪措施分為主動及被動減噪方式，尤其主動式音源（車輛、軌道）降低才能有效讓噪音大幅減少。接著再以被動式減噪措施（增設隔音牆）搭配。

李政安說，針對測試初期列車行駛異音，分析為測試階段有緊急煞車情況，導致鋼輪真圓度不足，去年12月底已完成車輪鏇削，實測已降低超過10分貝聲音，另就清晨佈車與夜間收車的時段影響，即時調整作業流程，採彈性收車模式也獲得改善。

李政安說明，三鶯線沿線屬第三類噪音管制區，法定平均最大音量標準為85分貝，而三鶯線在設計階段時加嚴標準，規定一般路段80分貝、學校等敏感路段75分貝。儘管噪音量測值都低於法令標準值5分貝，捷運局仍啟動改善隔音牆加強降噪。

李政安說，首先以「學區」優先，針對不同學校環境打造合適方案，如北大國小、鳳鳴國中新增2公尺隔音牆，三峽國中隔音牆加高2公尺。此外也針對人口密集區提出各別改善方案，但因工程只能利用半夜營運收班後3個小時施工，將努力在今年全線完成。

捷運局解釋，若全線設置全罩式隔音牆，不僅經費高昂，降噪效果也有限，甚至因聲音傳播原理可能對高樓層住戶造成影響，恐被批評浪費公帑、影響景觀、視野與日照。因此，目前第一階段預算約6億元，優先針對學校及人口密集區進行改善，將錢花在刀口上，持續監測並滾動調整。

噪音 三鶯線 新北捷運

延伸閱讀

高虹安拍板！竹市啟動「3年3階段」 調降國小班級至28人

高雄捷運尖峰期、大型活動常塞爆 民眾連署盼車廂加掛至6節

深夜清通風井挨批 北捷致歉允諾改善

噪音擾人 三鶯線增隔音牆 學校納入優先

相關新聞

民代要求回應蘆洲南北側進度 侯友宜：會訂定明確方向

新北市長侯友宜今率市府團隊前往蘆洲區召開行動治理座談會，與地方里長面對面交流。有議員在會中要求侯友宜在總質詢期間，具體回應蘆洲南北側計畫進度，侯友宜說，任內必將訂定明確方向。

北漁職災命案沒投保 黃瀞瑩喊話「重要股東」高標準保障勞動權益

台北漁產公司委外廠商1月發生女員工遭機具捲入喪命意外，業者被發現未幫她投保相關保險，職安保障受矚。議員認為，北市府是漁產、北農等四大公司的重要股東，應對勞動權益的保障有較高標準，市場處允諾請各公司研議評估採高於勞動法規的相關措施。

北漁委外廠工安意外…黃瀞瑩要求檢視投保 漁產：加強查核

台北市漁產公司在1月31日發生重大工安事件，死亡的17歲女員工竟沒有投保任何勞健保，北市議員黃瀞瑩也質詢，雖然漁產公司為勞雇關係，但應該詳盡檢視承包商是否有替員工投保。漁產公司回應，盤點各項委外流程與高風險環節，檢視承攬契約及保險投保文件查核機制。

顛覆台灣人心中公廁形象「聞得到花香」台北市玫瑰公廁首亮相

台北市「花IN台北」系列最浪漫的花季台北玫瑰展，今天在花博新生公園登場，園區中6大展區各色品種玫瑰陸續綻放，目前花況約4成。最特別的是今年園區內有全新打造的玫瑰公廁，外觀設計出玫瑰雕花造型，走進內部有滿滿玫瑰元素，還能聞到淡淡的玫瑰香氛。

台日大戰前邀賞櫻 蔣萬安：接住花瓣願望就能實現

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊今晚將對抗強敵日本隊，北市府於信義香堤大道舉辦直播派對。台北市長蔣萬安臉書上午發應援文指出，傳說只要親手接住飄落的櫻花花瓣，心中的願望就能實現。

姐妹們衝了...北市女性限定 這一天運動優惠只要38元

3月8日國際婦女節即將到來，台北市體育局推出專屬運動優惠，當天凡女性到北市各運動中心、公園泳池，可享單次入場使用健身房或游泳池38元的超值銅板價，另U-Sport攜手民間運動場館推出免費體驗課程、首月38元入會等婦女節專屬優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。