捷運三鶯線改善隔音牆降噪 學校人口密集區優先

針對捷運三鶯線沿線噪音，新北捷運局表示除了透過降低主動式音源之外，也將分區檢討，第一階段預計投入約6億元經費，以學校及人口密集區優先，新增或加高隔音牆。

新北捷運三鶯線預計今年通車，有社區與學校反映，列車測試噪音影響生活與教學。新北市捷運局今天發布新聞稿，三鶯線3月開始進行初勘準備前置作業，近日密集完成13場實地會勘，廣泛收集市民、民代意見。

捷運局長李政安表示，降噪措施分為主動及被動減噪方式，尤其主動式音源（車輛、軌道）降低才能有效讓噪音大幅減少。接著再以被動式減噪措施（增設隔音牆）搭配。

李政安說，針對測試初期列車行駛異音，分析為測試階段有緊急煞車情況，導致鋼輪真圓度不足，去年12月底已完成車輪鏇削，實測已降低超過10分貝聲音，另就清晨佈車與夜間收車的時段影響，即時調整作業流程，採彈性收車模式也獲得改善。

李政安說明，三鶯線沿線屬第三類噪音管制區，法定平均最大音量標準為85分貝，而三鶯線在設計階段時加嚴標準，規定一般路段80分貝、學校等敏感路段75分貝。儘管噪音量測值都低於法令標準值5分貝，捷運局仍啟動改善隔音牆加強降噪。

李政安說，首先以「學區」優先，針對不同學校環境打造合適方案，如北大國小、鳳鳴國中新增2公尺隔音牆，三峽國中隔音牆加高2公尺。此外也針對人口密集區提出各別改善方案，但因工程只能利用半夜營運收班後3個小時施工，將努力在今年全線完成。

捷運局解釋，若全線設置全罩式隔音牆，不僅經費高昂，降噪效果也有限，甚至因聲音傳播原理可能對高樓層住戶造成影響，恐被批評浪費公帑、影響景觀、視野與日照。因此，目前第一階段預算約6億元，優先針對學校及人口密集區進行改善，將錢花在刀口上，持續監測並滾動調整。