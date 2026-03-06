快訊

瑞芳區黃金博物館參與式預算徵件 邀民眾共創礦山故事

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
黃博館透過參與式預算，希望深化與社區的連結，凝聚在地認同，共同發掘更多屬於礦山的故事。圖／觀天下有線電視提供
黃博館透過參與式預算，希望深化與社區的連結，凝聚在地認同，共同發掘更多屬於礦山的故事。圖／觀天下有線電視提供

新北市立黃金博物館多年來推動社區參與式預算，已支持多項在地文化與社區活動，如手工藝編織課程、礦山文化小旅行及傳統祭祀活動等，成功保存礦山文化記憶並凝聚社區情感。115年度參與式預算即日起開放徵件至3月25日，邀請民眾提出創意提案，一起為社區注入新活力。

黃金博物館館長林文中表示，黃金博物館長期致力於保存金礦山百年歷史，並推廣與在地居民息息相關的生活文化。透過參與式預算，希望深化與社區的連結，凝聚在地認同，共同發掘更多屬於礦山的故事。

歷年提案成果豐富，例如「金瓜石社區手工藝編織課程」保存早年家庭代工與編織技藝，也促進居民交流；「石山里礦山美境小旅行」由在地達人帶領民眾深入認識礦山文化；此外，「濂洞祭祀禮儀傳承計畫」與「濂新社區發展協會國姓爺誕辰祭祀活動」則透過宗教儀式凝聚社區認同。

黃金博物館期盼透過參與式預算，將礦山歷史傳承給年輕世代，鼓勵居民以創新方式投入文化保存，促進不同世代交流，共同打造充滿活力的文化山城。

相關新聞

高雄愛河畔八旬翁突落水 警消打撈送醫不治

八旬林姓老翁今天下午騎車經過愛河畔，停妥車子後不久墜落愛河。警、消據報，在愛河打撈起林翁，送醫急救，至傍晚宣告不治。警方初步了解，無外力介入，已報請檢察官相驗。

高雄大港橋連接軸斷裂！ 橋台異常，遊客錯愕

高雄駁二特區的著名地標「大港橋」今天下午旋轉時突然發生故障，導致大批遊客於橋頭兩端無法通行，整座橋卡在水面上一動不動，經工程人員到場查修，赫然發現是旋轉馬達與編碼器積電裝置連接軸斷裂，只能緊急利用備用機組馬達恢復運轉，所幸並未造成遊客受困或受傷。

找不到零件修好悶熱 汐止區湖光活動中心冷氣汰舊換新

汐止區湖光市民活動中心常辦活動或是課程，使用率很高，不過活動中心內冷氣老舊，再加上壞了找不到零件維修，夏天到了好悶熱，所以新北市議員白珮茹就協助爭取，將要把活動中心一、二樓的6台冷氣汰舊換新，提供民眾更舒適的休閒、運動環境。

提醒注意麻疹疫情 瑞芳衛生所籲出國前先評估疫苗

近期國內出現麻疹確診個案，提醒民眾提高警覺。瑞芳區衛生所主任麥可表示，若民眾計畫前往麻疹警示區國家，建議可先至旅遊醫學門診諮詢是否需要接種麻疹疫苗，以降低感染風險。

民代要求回應蘆洲南北側進度 侯友宜：會訂定明確方向

新北市長侯友宜今率市府團隊前往蘆洲區召開行動治理座談會，與地方里長面對面交流。有議員在會中要求侯友宜在總質詢期間，具體回應蘆洲南北側計畫進度，侯友宜說，任內必將訂定明確方向。

