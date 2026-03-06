瑞芳區黃金博物館參與式預算徵件 邀民眾共創礦山故事

新北市立黃金博物館多年來推動社區參與式預算，已支持多項在地文化與社區活動，如手工藝編織課程、礦山文化小旅行及傳統祭祀活動等，成功保存礦山文化記憶並凝聚社區情感。115年度參與式預算即日起開放徵件至3月25日，邀請民眾提出創意提案，一起為社區注入新活力。

黃金博物館館長林文中表示，黃金博物館長期致力於保存金礦山百年歷史，並推廣與在地居民息息相關的生活文化。透過參與式預算，希望深化與社區的連結，凝聚在地認同，共同發掘更多屬於礦山的故事。

歷年提案成果豐富，例如「金瓜石社區手工藝編織課程」保存早年家庭代工與編織技藝，也促進居民交流；「石山里礦山美境小旅行」由在地達人帶領民眾深入認識礦山文化；此外，「濂洞祭祀禮儀傳承計畫」與「濂新社區發展協會國姓爺誕辰祭祀活動」則透過宗教儀式凝聚社區認同。

黃金博物館期盼透過參與式預算，將礦山歷史傳承給年輕世代，鼓勵居民以創新方式投入文化保存，促進不同世代交流，共同打造充滿活力的文化山城。