民代要求回應蘆洲南北側進度 侯友宜：會訂定明確方向

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市長侯友宜今率市府團隊前往蘆洲區召開行動治理座談會，與地方里長面對面交流。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今率市府團隊前往蘆洲區召開行動治理座談會，與地方里長面對面交流。有議員在會中要求侯友宜在總質詢期間，具體回應蘆洲南北側計畫進度，侯友宜說，任內必將訂定明確方向。

新北市議員顏蔚慈在會中提出，蘆洲南北側都市計畫案遭內政部退回已近半年，至今仍未見城鄉局撤案並提出新的計畫版本，甚至連何時重提計劃的時程都沒有下文，市府應依照蘆洲里長及市民心聲修改計畫，立即取消三重果菜批發市場搬遷蘆洲，還給市民3.5公頃綠地公園、並立即召開公聽會。

顏蔚慈指出，蘆洲南北側不能再拖了，希望侯市長在總質詢期間能給予具體回應，包括修正計畫、重辦公聽會及具體期程，不要再推托，勇敢回應蘆洲人訴求。

侯友宜表示，市府秉持公開透明、依法行政之原則，任內必將訂定明確方向，不容不實傳聞阻礙地方發展，全力加速蘆洲翻轉。

另外，座談會中，里長反映建議於忠孝路23號至保和街口增設實體人行道，養工處說明，此案將改善忠孝路「人車爭道」現況，透過實體阻隔保障行人路權，杜絕違規停車並優化通行安全。完工後可建立無障礙動線，整頓機車停放秩序，避免行人與汽機車爭道，同時將能串聯三民高中站捷運商圈路網及蘆洲國小通學廊道延伸的關鍵拼圖。

另外，有里長建議新北專用垃圾袋辨識問題，環保局回覆，將於新年度專用垃圾袋的採購案執行階段，將袋身之防偽標籤位置從原本的下方調整至明顯位置。

新北市長侯友宜今率市府團隊前往蘆洲區召開行動治理座談會，與地方里長面對面交流。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今率市府團隊前往蘆洲區召開行動治理座談會，與地方里長面對面交流。記者江婉儀／攝影
