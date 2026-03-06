快訊

北漁職災命案沒投保 黃瀞瑩喊話「重要股東」高標準保障勞動權益

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北漁產公司委外廠商1月發生女員工遭機具捲入喪命意外，業者被發現未幫她投保相關保險，職安保障受矚。記者廖炳棋／翻攝
台北漁產公司委外廠商1月發生女員工遭機具捲入喪命意外，業者被發現未幫她投保相關保險，職安保障受矚。記者廖炳棋／翻攝

台北漁產公司委外廠商1月發生女員工遭機具捲入喪命意外，業者被發現未幫她投保相關保險，職安保障受矚。議員認為，北市府是漁產、北農等四大公司的重要股東，應對勞動權益的保障有較高標準，市場處允諾請各公司研議評估採高於勞動法規的相關措施。

勞動局先前經了解，該委外廠商實際僱用人數為5人以下，依法未達勞保強制投保門檻，但雇主仍應重視勞工保險保障，協助勞工透過其他合法管道參加保險。經查，葉女未具勞工保險投保身分及未投職災保險，將依權責移請勞保局處理。

議員黃瀞瑩發現，台北漁產公司與委外廠商所簽訂契約，雖明定得標廠商需於履約期間辦理專業責任險、雇主意外責任險、商業火災保險，並投保勞工就業相關保險，且應指定現場管理員負責人員調度及作業管理事宜。但從此次職災事故、女員工未被投勞健保的事實來看，相關契約的督導與落實有缺失。

她指出，依113年度「台北市市有財產統計彙編」，北市府在台北農產、漁產、畜產及花卉公司的持股比例分別為22.76%、48.00%、48.00%及 40.00%。北市府作為四大公司主要或重要股東，對於勞動權益的保障不僅應符合法律所定最低要求，也應以較高標準發揮公共事業的示範角色，不得因業務「委外」而置身事外。

黃瀞瑩說，四大公司委外廠商聘用人力共超過231人，工作包含環境清潔、廢棄物清運、高壓設備保養巡檢、場區安全監控等。市府應主動清查市府主要或重要持股的事業，檢視其委外業務及聘用人力是否確實遵守勞動法令，勞動局也應加強勞動檢查，特別是寒假為學生打工人數增加的期間，避免市府持股事業淪為勞動權益與職安破口。

市場處表示，已要求四大公司依據勞動法規落實委外勞動合約的履約管理，並配合北市勞動局勞動檢查作業程序，以保障勞工權益。

市場處說，委外勞動合約履約管理是四大公司自治事項，由公司依內部管理及契約內容辦理，但為加強確保勞工權益，市場處將請四大公司檢討委外廠商合約，研議評估採取高於勞動法規的相關措施，例如勞工雖未在法規的強制投保範圍內，仍予以加保。

勞檢處回應，2月11日已完成市府所屬公司清查作業，台北農產、漁產、畜產、花卉公司及捷運公司、北捷遊憩事業公司無使用與肇災案雷同的機械情事；各公司也回報清查其承攬廠商對勞工投保結果，各廠商均為各自勞工依法投保。

北市府 黃瀞瑩

相關新聞

顛覆台灣人心中公廁形象「聞得到花香」台北市玫瑰公廁首亮相

台北市「花IN台北」系列最浪漫的花季台北玫瑰展，今天在花博新生公園登場，園區中6大展區各色品種玫瑰陸續綻放，目前花況約4成。最特別的是今年園區內有全新打造的玫瑰公廁，外觀設計出玫瑰雕花造型，走進內部有滿滿玫瑰元素，還能聞到淡淡的玫瑰香氛。

姐妹們衝了...北市女性限定 這一天運動優惠只要38元

3月8日國際婦女節即將到來，台北市體育局推出專屬運動優惠，當天凡女性到北市各運動中心、公園泳池，可享單次入場使用健身房或游泳池38元的超值銅板價，另U-Sport攜手民間運動場館推出免費體驗課程、首月38元入會等婦女節專屬優惠。

北漁職災命案沒投保 黃瀞瑩喊話「重要股東」高標準保障勞動權益

台北漁產公司委外廠商1月發生女員工遭機具捲入喪命意外，業者被發現未幫她投保相關保險，職安保障受矚。議員認為，北市府是漁產、北農等四大公司的重要股東，應對勞動權益的保障有較高標準，市場處允諾請各公司研議評估採高於勞動法規的相關措施。

北漁委外廠工安意外…黃瀞瑩要求檢視投保 漁產：加強查核

台北市漁產公司在1月31日發生重大工安事件，死亡的17歲女員工竟沒有投保任何勞健保，北市議員黃瀞瑩也質詢，雖然漁產公司為勞雇關係，但應該詳盡檢視承包商是否有替員工投保。漁產公司回應，盤點各項委外流程與高風險環節，檢視承攬契約及保險投保文件查核機制。

台日大戰前邀賞櫻 蔣萬安：接住花瓣願望就能實現

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊今晚將對抗強敵日本隊，北市府於信義香堤大道舉辦直播派對。台北市長蔣萬安臉書上午發應援文指出，傳說只要親手接住飄落的櫻花花瓣，心中的願望就能實現。

社宅守門員 住戶：物管員素質最重要

社宅有許多獨居戶及需高關懷個案，昨有里長建議住都中心應派員進駐社宅，以免緊急狀況層層通報延誤救援。以新北土城員和社宅為例，就是透過物管人員建立關懷機制，守望獨居長者等高關懷住戶。但有社宅住戶反映，住都中心有無進駐不是重點，重點在物管員的管理素質。

