北漁職災命案沒投保 黃瀞瑩喊話「重要股東」高標準保障勞動權益

台北漁產公司委外廠商1月發生女員工遭機具捲入喪命意外，業者被發現未幫她投保相關保險，職安保障受矚。議員認為，北市府是漁產、北農等四大公司的重要股東，應對勞動權益的保障有較高標準，市場處允諾請各公司研議評估採高於勞動法規的相關措施。

勞動局先前經了解，該委外廠商實際僱用人數為5人以下，依法未達勞保強制投保門檻，但雇主仍應重視勞工保險保障，協助勞工透過其他合法管道參加保險。經查，葉女未具勞工保險投保身分及未投職災保險，將依權責移請勞保局處理。

議員黃瀞瑩發現，台北漁產公司與委外廠商所簽訂契約，雖明定得標廠商需於履約期間辦理專業責任險、雇主意外責任險、商業火災保險，並投保勞工就業相關保險，且應指定現場管理員負責人員調度及作業管理事宜。但從此次職災事故、女員工未被投勞健保的事實來看，相關契約的督導與落實有缺失。

她指出，依113年度「台北市市有財產統計彙編」，北市府在台北農產、漁產、畜產及花卉公司的持股比例分別為22.76%、48.00%、48.00%及 40.00%。北市府作為四大公司主要或重要股東，對於勞動權益的保障不僅應符合法律所定最低要求，也應以較高標準發揮公共事業的示範角色，不得因業務「委外」而置身事外。

黃瀞瑩說，四大公司委外廠商聘用人力共超過231人，工作包含環境清潔、廢棄物清運、高壓設備保養巡檢、場區安全監控等。市府應主動清查市府主要或重要持股的事業，檢視其委外業務及聘用人力是否確實遵守勞動法令，勞動局也應加強勞動檢查，特別是寒假為學生打工人數增加的期間，避免市府持股事業淪為勞動權益與職安破口。

市場處表示，已要求四大公司依據勞動法規落實委外勞動合約的履約管理，並配合北市勞動局勞動檢查作業程序，以保障勞工權益。

市場處說，委外勞動合約履約管理是四大公司自治事項，由公司依內部管理及契約內容辦理，但為加強確保勞工權益，市場處將請四大公司檢討委外廠商合約，研議評估採取高於勞動法規的相關措施，例如勞工雖未在法規的強制投保範圍內，仍予以加保。

勞檢處回應，2月11日已完成市府所屬公司清查作業，台北農產、漁產、畜產、花卉公司及捷運公司、北捷遊憩事業公司無使用與肇災案雷同的機械情事；各公司也回報清查其承攬廠商對勞工投保結果，各廠商均為各自勞工依法投保。