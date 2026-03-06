聽新聞
北漁委外廠工安意外…黃瀞瑩要求檢視投保 漁產：加強查核
台北市漁產公司在1月31日發生重大工安事件，死亡的17歲女員工竟沒有投保任何勞健保，北市議員黃瀞瑩也質詢，雖然漁產公司為勞雇關係，但應該詳盡檢視承包商是否有替員工投保。漁產公司回應，盤點各項委外流程與高風險環節，檢視承攬契約及保險投保文件查核機制。
該名17歲少女在該保麗龍回收廠打工達8個月，不幸的在1月31日工安事故中，疑身體不適，導致作業時遭捲到絞碎機，當場身亡。經過調查後，劉姓負責人沒有替該員工投保勞健保，被警方依照過失致死罪、職業安全衛生法，疑似台北地檢署偵辦。
由於保麗龍回收廠是台北漁產公司委外廠，漁產公司也外界質疑未明確查核投保等事。漁產公司表示，對事件深感遺憾，並全力配合主管機關調查。事故發生後，已啟動檢討與精進措施，包括盤點各項委外作業流程與高風險環節，檢視承攬契約及保險投保文件查核機制，並加強危害告知與現場巡查作業。
漁產公司也說，同時，針對公司提供的作業場域，已檢討動線規畫、作業區域區隔及出入管理等措施，強化場域安全管理與日常督導。
漁產公司表示，基於人道關懷，協助家屬與承攬廠商就後續事宜溝通處理。未來將持續精進管理制度與安全作為，降低風險，避免類似事件再次發生。
