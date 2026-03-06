顛覆台灣人心中公廁形象「聞得到花香」台北市玫瑰公廁首亮相

台北市「花IN台北」系列最浪漫的花季台北玫瑰展，今天在花博新生公園登場，園區中6大展區各色品種玫瑰陸續綻放，目前花況約4成。最特別的是今年園區內有全新打造的玫瑰公廁，外觀設計出玫瑰雕花造型，走進內部有滿滿玫瑰元素，還能聞到淡淡的玫瑰香氛。

北市公園處長藍舒凢表示，台北花季春天壓軸場的台北玫瑰展，今年特別規畫多樣化活動，園區內有全新打造的玫瑰公廁，外觀設計出玫瑰雕花造型，走進內部也能發現玫瑰元素的巧思，例如淡淡的玫瑰香氛、窗戶以玫瑰與藤蔓窗花等獨樹一格的創意設計。

此外，玫瑰園景觀公廁亦設置無障礙廁所、親子及育嬰設施兼顧不同族群的使用需求，希望能夠提供賞花民眾更舒適的空間，同時也融合了花園城市的意象，讓玫瑰花的美好如影隨形。

公園處指出，園區中六大區的各色品種玫瑰們陸續勝放，目前花況來到4成，還有許多玫瑰已含苞待放，另外在園區內也有藝術展件，都是台北市立美術館提供的藝術作品，飽含對生命與大自然的轉譯；在五彩玫瑰園區可以看見郭清治藝術家「聚結的空間」的作品，以黑花崗岩為媒材，透過精細雕鑿，表述對人群與空間演變的省思與詮釋。

此外，走到育種家花園與花海區中央休憩區，則能看到郭清治藝術家的「大地」，烏黑發亮的花崗石，似乎孕藏著無限生命的活力，藉以展示藝術家對生命的體認，與周遭花卉相呼應，傳遞出大地脈動的能量。

公園處表示，同樣在這一區塊的「生機」，由李榮豐藝術家創作，象徵一個仍在生長的有機物體，兼具有機性及抽象性等雙重性格，不僅成功地軟化了不銹鋼鐵生硬的感覺，也將生命感情提升到更高的境界。這些藝術品為臺北玫瑰園提供不同的藝術氛圍，在漫漫花海中與藝術家來場跨時空的對話。

另外，今年也擴大與在地商圈的合作，包含台北市中山商圈發展協會、臺北市晴光商圈雙城徒步街商業促進會以及中山北路婚紗商圈發展協會等，都在玫瑰園幸福市集展攤，提供商圈特色產品及服務，玫瑰展期間12個例假日，為大家準備以花卉為主的商品。

公園處表示，今年度特別舉辦首屆「繪畫徵選比賽」，分為學生組及社會組，總獎金超過5萬元，收件截止至4月6日下午4時30分，台北玫瑰展為期1個月。也提醒即日起至116年5月花博美術園區將進行台北藝術園區—台北市立美術館擴建工程，施工期間水晶情人橋與花之隧道將封閉禁止通行。

台北市「花IN台北」系列最浪漫的花季台北玫瑰展，今天在花博新生公園登場。圖／北市公園處提供

