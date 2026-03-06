快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

台日大戰前邀賞櫻 蔣萬安：接住花瓣願望就能實現

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
世界棒球經典賽(WBC)C組預賽開打，中華隊今晚將對抗強敵日本隊，台北市長蔣萬安臉書上午發應援文。圖／取自蔣萬安臉書
世界棒球經典賽(WBC)C組預賽開打，中華隊今晚將對抗強敵日本隊，台北市長蔣萬安臉書上午發應援文。圖／取自蔣萬安臉書

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊今晚將對抗強敵日本隊，北市府於信義香堤大道舉辦直播派對。台北市長蔣萬安臉書上午發應援文指出，傳說只要親手接住飄落的櫻花花瓣，心中的願望就能實現。

蔣萬安說，WBC世界棒球經典賽持續進行，聽說上萬台灣球迷團結湧入東京巨蛋應援，連大聯盟記者都震撼。

他說，沒出國也沒關係，想為中華隊加油打氣的心，在台灣一樣炙熱，不用飛日本，邀請大家跟著台北賞櫻地圖，把握花季到櫻花樹下許願，為中華隊集氣。

蔣萬安說，今晚6時對上日本隊的賽事，是至關重要的一場比賽，台北市直播派對也加開場次，歡迎大家號召親朋好友，一起到場為TEAM TAIWAN加油，不見不散。

WBC台北直播派對今晚6時在信義香堤廣場、台北表演藝術中心戶外廣場。

中華隊 蔣萬安 經典賽

延伸閱讀

經典賽／WBC點燃戰火 北市信義香堤大道直播民眾熱情應援

經典賽／台灣球迷湧入東京巨蛋 日媒：不像在日本的「異例」

經典賽／首戰澳洲輸不得 洪孟楷發無尾熊餅乾集氣求勝

經典賽／勝利味道？為中華加油吃澳洲抹醬 蔣萬安曝第一口：不太能接受

相關新聞

顛覆台灣人心中公廁形象「聞得到花香」台北市玫瑰公廁首亮相

台北市「花IN台北」系列最浪漫的花季台北玫瑰展，今天在花博新生公園登場，園區中6大展區各色品種玫瑰陸續綻放，目前花況約4成。最特別的是今年園區內有全新打造的玫瑰公廁，外觀設計出玫瑰雕花造型，走進內部有滿滿玫瑰元素，還能聞到淡淡的玫瑰香氛。

姐妹們衝了...北市女性限定 這一天運動優惠只要38元

3月8日國際婦女節即將到來，台北市體育局推出專屬運動優惠，當天凡女性到北市各運動中心、公園泳池，可享單次入場使用健身房或游泳池38元的超值銅板價，另U-Sport攜手民間運動場館推出免費體驗課程、首月38元入會等婦女節專屬優惠。

北漁委外廠工安意外…黃瀞瑩要求檢視投保 漁產：加強查核

台北市漁產公司在1月31日發生重大工安事件，死亡的17歲女員工竟沒有投保任何勞健保，北市議員黃瀞瑩也質詢，雖然漁產公司為勞雇關係，但應該詳盡檢視承包商是否有替員工投保。漁產公司回應，盤點各項委外流程與高風險環節，檢視承攬契約及保險投保文件查核機制。

台日大戰前邀賞櫻 蔣萬安：接住花瓣願望就能實現

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊今晚將對抗強敵日本隊，北市府於信義香堤大道舉辦直播派對。台北市長蔣萬安臉書上午發應援文指出，傳說只要親手接住飄落的櫻花花瓣，心中的願望就能實現。

社宅守門員 住戶：物管員素質最重要

社宅有許多獨居戶及需高關懷個案，昨有里長建議住都中心應派員進駐社宅，以免緊急狀況層層通報延誤救援。以新北土城員和社宅為例，就是透過物管人員建立關懷機制，守望獨居長者等高關懷住戶。但有社宅住戶反映，住都中心有無進駐不是重點，重點在物管員的管理素質。

守望社宅獨老 新北研議簡化救援流程

台灣進入高齡化社會，社宅有許多獨老及弱勢戶，新北市住都中心今年管理四十處、五一八二戶社宅，均有物業管理公司進駐，但里長憂心獨老逐漸增多，社宅現場無政府人員進駐，住戶一旦遭遇緊急狀況，現場警衛需層層請示，恐延誤救援時效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。