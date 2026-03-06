快訊

台灣燈會明起迎來首個周休假日 雙鐵加開列車迎戰賞燈人潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
台灣燈會明起迎來首個周休假日，高鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為高鐵嘉義站。記者魯永明／攝影
2026嘉義縣台灣燈會元宵夜點燈，明後天迎來第一個周休假日。隨著天氣轉晴，預估各地賞燈人潮將來嘉湧入燈區。面對明天到來賞燈高峰，台鐵與高鐵全面備戰，加開班次、強化站務與疏運措施，希望讓民眾順利進出燈會會場。

台鐵表示，燈會期間嘉義車站原本班次就密集，南下列車每小時約有5至7班，上行北上班次則約4至6班。為因應人潮，在熱門賞燈日期包括3日、6日、7日、8日以及13日、14日、15日等時段，再加開南下3列、北上4列列車協助疏運，提升整體運輸量能。

台鐵燈會期間在嘉義車站成立緊急應變中心，動員各單位人力投入疏運任務。同時在嘉義站南、北出口增設電子驗票設備，讓旅客能快速出站，減少排隊時間；站內也設置清楚的導引標示，協助旅客轉乘接駁車或前往燈區，提升整體動線效率。

高鐵方面，由於位在太保市的嘉義站距燈會主燈區不遠，有完善接駁車系統，加上周邊民營停車場充足，交通條件便利。高鐵指出，燈會期間除原先已規畫加開38班列車外，再宣布新增43班次，包括南下23班、北上20班。從燈會開幕前2天起計算，整體加開班次已達81班，比2018年台灣燈會在嘉義縣舉辦時多出50班，顯示今年人潮預期更為龐大。

元宵夜點燈，高鐵嘉義站進出站旅客數近2萬人，整體疏運順暢，未出現嚴重壅塞或延誤情形。燈會接駁車與周邊道路交通維持良好秩序，讓首日活動順利展開。隨著首個周末到來，加上天氣回暖，縣府預估賞燈人潮將增加。燈區規模龐大規畫16個展區，並有世博台灣館等熱門展館，明天還有踩街遊行，預料將吸引大批民眾朝聖。面對湧入賞燈車潮人潮，縣府與交通單位提前部署，強化雙鐵運能與接駁系統，監控交通狀況。提醒民眾多利用大眾運輸工具前往燈會現場，確保賞燈旅程順暢安全。

台灣燈會明起迎來首個周休假日，高鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為高鐵嘉義站。記者魯永明／攝影
台灣燈會明起迎來首個周休假日，台鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為嘉義站準備情形。圖／台鐵提供
台灣燈會明起迎來首個周休假日，台鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為嘉義站準備情形。圖／台鐵提供
