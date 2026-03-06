快訊

姐妹們衝了...北市女性限定 這一天運動優惠只要38元

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市體育局推出3月8日國際婦女節專屬運動優惠，當天凡女性到北市各運動中心、公園泳池，可享單次入場使用健身房或游泳池38元的超值銅板價。圖／北市體育局提供
3月8日國際婦女節即將到來，台北市體育局推出專屬運動優惠，當天凡女性到北市各運動中心、公園泳池，可享單次入場使用健身房或游泳池38元的超值銅板價，另U-Sport攜手民間運動場館推出免費體驗課程、首月38元入會等婦女節專屬優惠。

體育局說，全民運動署去年運動現況調查，北市規律運動人口比率為39.6％，其中男性規律運動比率為44.1％，女性為35.6％，女性遠低於男性；在運動強度、每周運動次數、每次運動時間上，男性均高於女性；調查也指出，若有開設女性專屬課程、親子運動課程及場地優惠措施，將能有效提升女性參與運動的頻率與意願。

體育局推出「U-Sport台北樂運動」，透過入場運動、戶外健走跑步即可獲得多重優惠用途的U幣，持續鼓勵女性規律運動賺好康。

體育局也藉由一年一度的三八婦女節當天，推出女性至北市各運動中心、永春活力館、三民公園游泳池、榮星花園游泳池及北市網球中心健身房，享單次入場使用健身房或游泳池38元，各運動中心也配合規畫皮拉提斯、有氧、瑜珈、飛輪等受女性喜愛的運動課程優惠。  

體育局說，U-Sport也攜手民間運動場館推出婦女節專屬優惠，祭出免費體驗課程、首月38元入會及兩人同行折扣等，鼓勵女性朋友在3月以最實惠的價格，走入運動場館培養規律運動習慣，詳情可上臉書粉專「U-Sport台北樂運動」查詢。

三八婦女節當天，女性至北市各運動中心、永春活力館、三民公園游泳池、榮星花園游泳池及北市網球中心健身房，享單次入場使用健身房或游泳池38元。圖／北市體育局提供
運動中心 女性

顛覆台灣人心中公廁形象「聞得到花香」台北市玫瑰公廁首亮相

台北市「花IN台北」系列最浪漫的花季台北玫瑰展，今天在花博新生公園登場，園區中6大展區各色品種玫瑰陸續綻放，目前花況約4成。最特別的是今年園區內有全新打造的玫瑰公廁，外觀設計出玫瑰雕花造型，走進內部有滿滿玫瑰元素，還能聞到淡淡的玫瑰香氛。

北漁委外廠工安意外…黃瀞瑩要求檢視投保 漁產：加強查核

台北市漁產公司在1月31日發生重大工安事件，死亡的17歲女員工竟沒有投保任何勞健保，北市議員黃瀞瑩也質詢，雖然漁產公司為勞雇關係，但應該詳盡檢視承包商是否有替員工投保。漁產公司回應，盤點各項委外流程與高風險環節，檢視承攬契約及保險投保文件查核機制。

台日大戰前邀賞櫻 蔣萬安：接住花瓣願望就能實現

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊今晚將對抗強敵日本隊，北市府於信義香堤大道舉辦直播派對。台北市長蔣萬安臉書上午發應援文指出，傳說只要親手接住飄落的櫻花花瓣，心中的願望就能實現。

社宅守門員 住戶：物管員素質最重要

社宅有許多獨居戶及需高關懷個案，昨有里長建議住都中心應派員進駐社宅，以免緊急狀況層層通報延誤救援。以新北土城員和社宅為例，就是透過物管人員建立關懷機制，守望獨居長者等高關懷住戶。但有社宅住戶反映，住都中心有無進駐不是重點，重點在物管員的管理素質。

守望社宅獨老 新北研議簡化救援流程

台灣進入高齡化社會，社宅有許多獨老及弱勢戶，新北市住都中心今年管理四十處、五一八二戶社宅，均有物業管理公司進駐，但里長憂心獨老逐漸增多，社宅現場無政府人員進駐，住戶一旦遭遇緊急狀況，現場警衛需層層請示，恐延誤救援時效。

