影／苗栗𪹚龍最終曲「化龍返天」深夜登場 為今年𪹚龍畫下句點

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，深夜近12點壓軸的「化龍返天」儀式結束後，也為今年𪹚龍畫上圓滿句點。圖／苗栗市公所提供
2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，深夜近12點壓軸的「化龍返天」儀式結束後，也為今年𪹚龍畫上圓滿句點。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所主辦的2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，深夜近12點壓軸的「化龍返天」儀式結束後，也為今年𪹚龍畫上圓滿句點，期待明年再現風華。

苗栗市公所指出，苗栗𪹚龍最終曲「化龍返天」依傳統在元宵節後，開光的祥龍必須依循古禮上奏表章，在農曆正月17子時（3月5日晚間11點至6日凌晨1點）火化，象徵恭送功德圓滿的祥龍返回天庭，並驅邪納吉，保佑平安。

市公所今年結合「天穿日」及化龍返天儀式，昨天3月5日下午4點起在西山聖帝廟安排連串節目，包括草莓老師折氣球互動、僑育國小布馬陣、幼兒園客家舞蹈律動、苗栗國中舞蹈班、逸蘭軒掌中劇團、熾紅核心及優樂合唱團輪番演出，會場還有傳統客家米食體驗區，吸引許多大小朋友參加。

苗栗縣政府秘書長陳斌山代表縣長鍾東錦參加化龍返天活動，祝福活動圓滿成功。

苗栗市長余文忠表示，今年苗栗𪹚龍系列活動，每一場都是社區與藝文團隊共同努力的成果，從祥龍點睛與貓裏客家龍競技、踩街嘉年華、𪹚龍之夜到化龍返天，大家齊心完成一段屬於苗栗的文化記憶，看到孩子與家人共享時光、社區夥伴攜手合作，深深感受到苗栗的團結與文化生命力，期待明年祥龍再臨，與全國鄉親再聚，共迎下一次的感動與祝福。

化龍返天儀式在昨天深夜10點展開，各隊祥龍在鑼鼓聲中緩緩集結，完成最後一次巡行，隨著眾人恭讀奏疏、合十祝禱，化龍返天儀式展開，龍隊恭敬接引聖火，隨即進行肅穆的化龍儀式，龍首昂揚、龍身盤旋，煙霧在火光中騰起，3月5日深夜近12點5尾祥龍在火光中全數化為煙塵竄上夜空，也象徵今年𪹚龍系列活動畫下句點。

苗栗市公所主辦的2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，深夜近12點壓軸的「化龍返天」儀式結束後，也為今年𪹚龍畫上圓滿句點，期待明年再現風華。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所主辦的2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，深夜近12點壓軸的「化龍返天」儀式結束後，也為今年𪹚龍畫上圓滿句點，期待明年再現風華。記者胡蓬生／攝影

苗栗市公所主辦的2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，深夜近12點壓軸的「化龍返天」儀式結束後，也為今年𪹚龍畫上圓滿句點，期待明年再現風華。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所主辦的2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，深夜近12點壓軸的「化龍返天」儀式結束後，也為今年𪹚龍畫上圓滿句點，期待明年再現風華。記者胡蓬生／攝影

2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，各隊祥龍在鑼鼓聲中緩緩集結，完成最後一次巡行。圖／苗栗市公所提供
2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，各隊祥龍在鑼鼓聲中緩緩集結，完成最後一次巡行。圖／苗栗市公所提供

影／苗栗𪹚龍最終曲「化龍返天」深夜登場 為今年𪹚龍畫下句點

苗栗市公所主辦的2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，深夜近12點壓軸的「化龍返天」儀式結束後，也為今年𪹚龍畫上圓滿句點，期待明年再現風華。

