聽新聞
0:00 / 0:00

誤停限時車位 共享機車「罰單陷阱」

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
許多人在趕時間時租借共享機車，可能沒仔細看服務條款，誤停放在限時停車位受罰。記者林麗玉／攝影
許多人在趕時間時租借共享機車，可能沒仔細看服務條款，誤停放在限時停車位受罰。記者林麗玉／攝影

北市有三六一個限時機車停車格，限規定時間停放，許多民眾租共享機車，沒看清楚租借條款誤停，導致荷包大失血。北市近二年已有上千件因誤停被收費或開罰案件。議員建議業者應對限時車格畫電子禁停；另要有即時還車防呆機制。

常租用共享機車的高姓大學生說，租共享機車時，業者會有一大串的規定提醒，不過因趕時間，很少人會去詳細閱讀，希望能有提醒機制。

議員陳宥丞說，許多人租借共享機車，都是在通勤趕時間時，車停在看似完全合法的機車格，但竟藏有「荷包大失血陷阱」，因可能沒仔細看服務條款禁止停放限時車位，導致違約，業者將多收三百到兩千元「調度處理費」。

「這不是少數案例。」陳宥丞說，北市近兩年一共有一千五百件因誤停而被開罰或收費的案件；全台北市共有五十四個地點、超過三百個「罰單陷阱」即時停車格，虎視眈眈等著民眾上鉤。陳建議，應導入電子圍籬，針對特殊格位畫電子禁停區；也要有即時還車防呆，還車時App主動警示限時格位。

交通局運管科長謝霖霆說，業者皆已於App、會員條款揭示規定，並載明違規停放將收調度費。部分業者也於App以顏色標示時段性、限時車格，有鑑於機車格位範圍窄，ＧＰＳ訊號易受遮蔽、反射或訊號干擾等影響，設置電子圍籬或藍牙設備，有訊號飄移影響民眾還車，已要求業者多元管道加強宣導。

電子圍籬 機車 北市

延伸閱讀

小心被多收2000元...北市共享機車3百多停車陷阱2年上千件誤停

女生停機車「立中柱」很難？同學教1方法輕鬆拿捏：連扶手都不必抓

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

機車格內再畫黃線？台北街頭「雙層停車格」引熱議 網揭真實用途

相關新聞

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

國家電影及視聽文化中心二期工程延宕，引發地方不滿。民眾黨新北市長參選人黃國昌批中央跳票，喊出當選市長要拿回土地蓋展演場，闢綠地及停車空間，滿足市民需求。民進黨市長參選人蘇巧慧則說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原計畫推進。

逢選舉年必成話題 國家兒童未來館 最快今年開工

新北新板特區、板橋轉運站旁的「特專三」用地精華，長期當停車場使用，被戲稱為「全台最貴停車場」，每逢選舉就有新進度，被地方形容為「選舉浮館」。新北市城鄉局指出，國家兒童未來館在今年二月通過都市設計審議，最快今年開工。

新北7年逾10萬件消費爭議 外送平台、線上遊戲成申訴大宗

消費型態快速轉變，爭議案居高不下，新北法制局統計，近七年累計受理消費申訴案十萬三千五百廿三件，平均每年逾一萬五千件，每天約四十一件。市府將強化制度與跨機關合作，建構更具韌性的消費者保護體系。

社宅守門員 住戶：物管員素質最重要

社宅有許多獨居戶及需高關懷個案，昨有里長建議住都中心應派員進駐社宅，以免緊急狀況層層通報延誤救援。以新北土城員和社宅為例，就是透過物管人員建立關懷機制，守望獨居長者等高關懷住戶。但有社宅住戶反映，住都中心有無進駐不是重點，重點在物管員的管理素質。

守望社宅獨老 新北研議簡化救援流程

台灣進入高齡化社會，社宅有許多獨老及弱勢戶，新北市住都中心今年管理四十處、五一八二戶社宅，均有物業管理公司進駐，但里長憂心獨老逐漸增多，社宅現場無政府人員進駐，住戶一旦遭遇緊急狀況，現場警衛需層層請示，恐延誤救援時效。

誤停限時車位 共享機車「罰單陷阱」

北市有三六一個限時機車停車格，限規定時間停放，許多民眾租共享機車，沒看清楚租借條款誤停，導致荷包大失血。北市近二年已有上千件因誤停被收費或開罰案件。議員建議業者應對限時車格畫電子禁停；另要有即時還車防呆機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。