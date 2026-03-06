誤停限時車位 共享機車「罰單陷阱」

北市有三六一個限時機車停車格，限規定時間停放，許多民眾租共享機車，沒看清楚租借條款誤停，導致荷包大失血。北市近二年已有上千件因誤停被收費或開罰案件。議員建議業者應對限時車格畫電子禁停；另要有即時還車防呆機制。

常租用共享機車的高姓大學生說，租共享機車時，業者會有一大串的規定提醒，不過因趕時間，很少人會去詳細閱讀，希望能有提醒機制。

議員陳宥丞說，許多人租借共享機車，都是在通勤趕時間時，車停在看似完全合法的機車格，但竟藏有「荷包大失血陷阱」，因可能沒仔細看服務條款禁止停放限時車位，導致違約，業者將多收三百到兩千元「調度處理費」。

「這不是少數案例。」陳宥丞說，北市近兩年一共有一千五百件因誤停而被開罰或收費的案件；全台北市共有五十四個地點、超過三百個「罰單陷阱」即時停車格，虎視眈眈等著民眾上鉤。陳建議，應導入電子圍籬，針對特殊格位畫電子禁停區；也要有即時還車防呆，還車時App主動警示限時格位。

交通局運管科長謝霖霆說，業者皆已於App、會員條款揭示規定，並載明違規停放將收調度費。部分業者也於App以顏色標示時段性、限時車格，有鑑於機車格位範圍窄，ＧＰＳ訊號易受遮蔽、反射或訊號干擾等影響，設置電子圍籬或藍牙設備，有訊號飄移影響民眾還車，已要求業者多元管道加強宣導。