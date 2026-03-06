社宅守門員 住戶：物管員素質最重要

社宅有許多獨居戶及需高關懷個案，昨有里長建議住都中心應派員進駐社宅，以免緊急狀況層層通報延誤救援。以新北土城員和社宅為例，就是透過物管人員建立關懷機制，守望獨居長者等高關懷住戶。但有社宅住戶反映，住都中心有無進駐不是重點，重點在物管員的管理素質。

七十九歲老翁闕國棟獨居在土城員和社宅，與他互動最多的就是物管人員，管理員成為類家人。安杰物業主任羅台財說，全社區有五三六戶有近三十戶高關懷戶，獨居、年長、身體狀況特殊者都列入，「闕大哥幾乎每天主動到櫃台報到，出門看醫生也事先說一聲，回來會報平安，是社區模範生。」

羅台財觀察「孤、老、獨、窮、殘」是許多社宅住戶寫照，部分住戶個性較封閉、脆弱，需要多一點支持，物管人員可適時扮演守門員角色，住都中心也定期辦教育訓練，提醒物管員面對突發狀況如何應變。許多高關懷戶平日有居服員或社工訪視，若住戶超過二天不見人影，物管員會主動打電話或按電鈴關懷確認安危。

羅台財說，有一名視障住戶和導盲犬相依為命，有段導盲犬空窗期，物管員也化身為臨時陪伴者，幫忙送餐、協助生活起居，住戶若對物管員有一定信任感，相處久了也漸漸成一家人。

新店一處社宅住戶則指，住都中心不是醫療中心，人員是否進駐不是重點，主要還是在物管員的管理素質，過去也有不錯的物管員，但汰換率太高，還曾有獨居戶需洗腎卻因暈眩無法下樓，通知物管員協助卻姍姍來遲，對關懷長者的處理心態仍有待改善。