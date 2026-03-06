守望社宅獨老 新北研議簡化救援流程

台灣進入高齡化社會，社宅有許多獨老及弱勢戶，新北市住都中心今年管理四十處、五一八二戶社宅，均有物業管理公司進駐，但里長憂心獨老逐漸增多，社宅現場無政府人員進駐，住戶一旦遭遇緊急狀況，現場警衛需層層請示，恐延誤救援時效。

新北住都中心回應，現有住都中心的社宅管理人力僅十九人，無法派駐社宅，為增進緊急事件處理效率，已與城鄉局、警察局及法制局研議，對社宅通案性緊急應變作法檢討，可由社宅物管人員擔任見證人，協助警方入內勘查，爭取處理時效。

新北市長侯友宜昨至中和區舉辦行動治理座談，里長提案，認為社宅有獨老或弱勢戶，若遇突發狀況，物管人員無法立刻處理，作業流程耽誤時間，要求住都中心人員二十四小時進駐待命。

新北住都中心表示，社宅均有物業管理公司進駐，採二十四小時現場輪班，一旦發生緊急情況，物管均依標準作業流程，第一時間進行處置，並即時通報。

此外，考量社宅內愈來愈多獨居長輩、弱勢婦女等對象，新北住都中心與伊甸、弘道老人福利基金會合作，邀請加入新北社宅家聯盟，提升第一線物業管理人員敏感度。

OURs都市改革組織執行長彭揚凱表示，社宅日常管理與一般集合住宅相似，保全、清潔、收發信件等事務本就是物管範疇，從制度與實務角度，物管駐點管理社宅較可行，若要求政府機關派員長期駐點，人力與行政成本都有困難。

彭揚凱說，社宅獨居長者或弱勢族群比例較高，政府與物管公司的契約中，通常會增加關懷與通報機制，例如留意高關懷戶動態，必要時通報社會單位等，隨著社宅數量逐漸增加，經驗會持續累積，有助於提升整體服務品質。