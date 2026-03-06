聽新聞
守望社宅獨老 新北研議簡化救援流程

聯合報／ 記者林媛玲張策／新北報導
面對社宅有許多獨老高關懷戶，有里長提案社會宅應有住都中心人員進駐，萬一住戶發生緊急狀況才無需透過物管人員層層請示，延誤救援時機。圖 ／新北市城鄉局提供
面對社宅有許多獨老高關懷戶，有里長提案社會宅應有住都中心人員進駐，萬一住戶發生緊急狀況才無需透過物管人員層層請示，延誤救援時機。圖 ／新北市城鄉局提供

台灣進入高齡化社會，社宅有許多獨老及弱勢戶，新北市住都中心今年管理四十處、五一八二戶社宅，均有物業管理公司進駐，但里長憂心獨老逐漸增多，社宅現場無政府人員進駐，住戶一旦遭遇緊急狀況，現場警衛需層層請示，恐延誤救援時效。

新北住都中心回應，現有住都中心的社宅管理人力僅十九人，無法派駐社宅，為增進緊急事件處理效率，已與城鄉局、警察局及法制局研議，對社宅通案性緊急應變作法檢討，可由社宅物管人員擔任見證人，協助警方入內勘查，爭取處理時效。

新北市長侯友宜昨至中和區舉辦行動治理座談，里長提案，認為社宅有獨老或弱勢戶，若遇突發狀況，物管人員無法立刻處理，作業流程耽誤時間，要求住都中心人員二十四小時進駐待命。

新北住都中心表示，社宅均有物業管理公司進駐，採二十四小時現場輪班，一旦發生緊急情況，物管均依標準作業流程，第一時間進行處置，並即時通報。

此外，考量社宅內愈來愈多獨居長輩、弱勢婦女等對象，新北住都中心與伊甸、弘道老人福利基金會合作，邀請加入新北社宅家聯盟，提升第一線物業管理人員敏感度。

OURs都市改革組織執行長彭揚凱表示，社宅日常管理與一般集合住宅相似，保全、清潔、收發信件等事務本就是物管範疇，從制度與實務角度，物管駐點管理社宅較可行，若要求政府機關派員長期駐點，人力與行政成本都有困難。

彭揚凱說，社宅獨居長者或弱勢族群比例較高，政府與物管公司的契約中，通常會增加關懷與通報機制，例如留意高關懷戶動態，必要時通報社會單位等，隨著社宅數量逐漸增加，經驗會持續累積，有助於提升整體服務品質。

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

國家電影及視聽文化中心二期工程延宕，引發地方不滿。民眾黨新北市長參選人黃國昌批中央跳票，喊出當選市長要拿回土地蓋展演場，闢綠地及停車空間，滿足市民需求。民進黨市長參選人蘇巧慧則說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原計畫推進。

逢選舉年必成話題 國家兒童未來館 最快今年開工

新北新板特區、板橋轉運站旁的「特專三」用地精華，長期當停車場使用，被戲稱為「全台最貴停車場」，每逢選舉就有新進度，被地方形容為「選舉浮館」。新北市城鄉局指出，國家兒童未來館在今年二月通過都市設計審議，最快今年開工。

新北7年逾10萬件消費爭議 外送平台、線上遊戲成申訴大宗

消費型態快速轉變，爭議案居高不下，新北法制局統計，近七年累計受理消費申訴案十萬三千五百廿三件，平均每年逾一萬五千件，每天約四十一件。市府將強化制度與跨機關合作，建構更具韌性的消費者保護體系。

社宅守門員 住戶：物管員素質最重要

社宅有許多獨居戶及需高關懷個案，昨有里長建議住都中心應派員進駐社宅，以免緊急狀況層層通報延誤救援。以新北土城員和社宅為例，就是透過物管人員建立關懷機制，守望獨居長者等高關懷住戶。但有社宅住戶反映，住都中心有無進駐不是重點，重點在物管員的管理素質。

誤停限時車位 共享機車「罰單陷阱」

北市有三六一個限時機車停車格，限規定時間停放，許多民眾租共享機車，沒看清楚租借條款誤停，導致荷包大失血。北市近二年已有上千件因誤停被收費或開罰案件。議員建議業者應對限時車格畫電子禁停；另要有即時還車防呆機制。

