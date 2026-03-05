快訊

汐止在地企業復育茄苳螢火蟲 會勘盼改善周邊燈具

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
因為螢火蟲在繁殖期，不能受其他光害影響，會勘討論進行路燈友善調整的可能性，希望在『生態保育』與居民『通行安全』中找到平衡點。圖／觀天下有線電視提供
因為螢火蟲在繁殖期，不能受其他光害影響，會勘討論進行路燈友善調整的可能性，希望在『生態保育』與居民『通行安全』中找到平衡點。圖／觀天下有線電視提供

汐止區茄苳瀑布自然生態豐富，之前還發現螢火蟲的足跡，所以在地企業為了環境永續，計劃進行螢火蟲生態復育，除了會展開棲地調查之外，為了營造友善的環境，今(5)日汐止區公所召集相關單位人員現場會勘討論，針對周邊路燈加裝燈罩以降低光害影響。

宏正科技永續發展組長丁文謙表示，宏正自動科技在汐止深耕45年，過去透過錦堂教育基金會頒發獎助學金關懷地方學子，並協助辦理地方運動賽事，現在將這份心意延伸至環境永續，汐止有豐富的淺山生態是野生動物的家，乾淨水源則是牠們的生命命脈，在茄苳瀑布、復育對水質最敏感的螢火蟲，希望從根本守護棲地，也希望宏正成為守護在地環境的穩定力量。

茄苳里長葉雅惠指出，很感謝在地企業宏正科技為環境永續盡一分力，從學校擴展到社區，找到里內的茄苳瀑布，要復育螢火蟲，因為在西元2002年的時候，記載上茄苳瀑布是曾經有螢火蟲的足跡，只是後來沒有再追蹤，而宏正從去年就開始做螢火蟲復育的前置作業，接下來就是要請市府農業局做決策，希望公私部門合作促成。

葉雅惠說，今天來看路燈，其中兩盞路燈是在外圍道路上，還有兩盞則是在步道裡，在森林區的路燈，建議市府農業局可以參考台北市政府在木柵萃湖公園、及大安森林公園安裝特殊波長燈具復育螢火蟲的方式去做，使用適合螢火蟲棲息的友善燈具，也兼顧行人通行的方式改善。

丁文謙提到，因為螢火蟲在繁殖期，不能受其他光害影響，今天與區公所、里長及專家合作，討論進行路燈友善調整的可能性，希望在『生態保育』與居民『通行安全』中找到平衡點，接下來將與自然保育協會展開棲地調查，用數據守護茄苳瀑布。

