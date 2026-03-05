快訊

「滬街樂元宵」登場 淡水滬尾藝文休閒園區熱鬧迎春

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
燈籠小繪師每一盞燈籠都展現獨一無二的創意與童趣。圖／紅樹林有線電視提供
燈籠小繪師每一盞燈籠都展現獨一無二的創意與童趣。圖／紅樹林有線電視提供

2026「滬街樂元宵」活動在滬尾藝文休閒園區熱鬧登場，吸引眾多親子家庭共同歡度元宵佳節，活動現場融合傳統年俗與創意體驗，在歡笑聲中為農曆新年畫下溫馨句點。這次活動規劃「元宵限定DIY暨餐飲市集」，推出手作創意燈籠、傳統滾元宵體驗及多元美味攤位，讓民眾在動手做與品嚐美食的過程中，感受濃厚節慶氛圍。

民眾表示能夠來參與這樣的活動，帶孩子來體驗元宵氣氛，感覺相當開心。活動現場同時安排「炫光扯鈴秀」，高超的技巧結合炫目燈光效果，帶來精彩的視聽饗宴，贏得滿場掌聲與喝采。

此外，「燈籠小繪師大賞」也展示孩子們的作品，每一盞燈籠都展現獨一無二的創意與童趣，成為全場最動人的風景。主辦單位表示，希望透過多元互動活動，讓民眾在節慶與日常之間創造更多美好回憶。今年活動圓滿成功，感謝每一位到場參與的大小朋友熱情支持，也期待未來再次相聚，在淡水持續傳遞溫暖與歡樂。

淡水 活動

