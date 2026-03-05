平溪區11里全數參與里環境認證 力拚「五星全壘打」

新北市推動「里環境認證」制度，鼓勵各里從環境整潔、綠化美化到社區動員共同投入。今年平溪區再度由11個里全數報名參與，希望延續去年的佳績，再次挑戰「五星全壘打」，讓更多人看見平溪對環境品質的重視與努力。

平溪區公所表示，里環境認證不只是環境整潔的評比，更是凝聚社區力量的重要行動。各里長與志工平時持續投入環境清潔、資源回收與綠美化工作，並透過居民共同參與，讓社區環境維持整潔舒適，也讓遊客在造訪平溪時能感受到乾淨友善的生活環境。

平溪區長劉廉中表示，去年11個里都拿下五星級認證，是全體里長與居民共同努力的成果，「平溪雖然是山城，但大家對環境的用心不輸任何地方。」今年所有里再次全數參與，希望再創佳績。他也期許各里持續保持環境維護的熱情，「希望今年一樣能夠拿下五星級的全壘打成績，讓大家看到平溪上上下下對於環境的重視與努力。」