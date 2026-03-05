新北首例議員服務處結合愛心認養小棧 提高毛孩認養率

新北市動保處持續推動「毛寶貝愛心認養小棧」，結合各區里辦公處資源，提升曝光率與認養成功率。目前已陸續於各行政區設置據點，不僅有效分散動物之家收容量能，更強化基層動保宣導功能。動保處今天與新北市議員戴湘儀服務處再成立認養小棧，也是新北第一處議員服務處提供認養服務。

戴湘儀長期關注動物議題，並以實際行動支持認養。自2022年起，她陸續自動物之家領養4隻流浪貓，包括「豆皮」、「肉鬆」、「黑豆」及「肉包」，原本只是單純陪伴，卻逐漸成為生活中不可或缺的家人。

其中，成年貓「肉鬆」曾因健康狀況不佳，需長期往返醫院治療與照護，前三個月幾乎每天包紮換藥，才逐步恢復健康。這段經驗讓她深刻體會，飼養是一輩子的責任，既然選擇領養，毛孩就是家人，不應有被放棄的一天。

戴湘儀指出，街頭仍有許多流浪動物，能救一隻是一隻，但更重要的是提升全民動物保護與飼主責任觀念。動物保護不僅是制度問題，更是社會價值的展現。唯有當社會普遍將動物視為生命而非物件，強化生命教育與法制觀念，才能真正減少棄養與虐待事件，建立人與動物共好的友善環境。她期盼透過服務處設置認養小棧，讓市民在熟悉的公共空間中接觸待認養犬貓，透過互動理解生命價值，進一步支持動保政策的推動。

動保處表示，除持續優化動物之家照護品質外，也積極向社區延伸服務據點，讓認養資源更貼近民眾生活圈。透過跨單位合作與在地連結，不僅增加犬貓與市民互動機會，也強化正確飼養與責任觀念的傳遞。未來將持續擴大合作面向，整合行政與民間力量，建立更完善的系統，期盼從源頭減少流浪動物產生，逐步形塑尊重生命、友善共存的城市價值。

動保處今天與新北市議員戴湘儀服務處再成立認養小棧，也是新北第一處議員服務處提供認養服務。記者江婉儀／攝影