快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

新北首例議員服務處結合愛心認養小棧 提高毛孩認養率

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
動保處今天與新北市議員戴湘儀服務處再成立認養小棧，也是新北第一處議員服務處提供認養服務。記者江婉儀／攝影
動保處今天與新北市議員戴湘儀服務處再成立認養小棧，也是新北第一處議員服務處提供認養服務。記者江婉儀／攝影

新北市動保處持續推動「毛寶貝愛心認養小棧」，結合各區里辦公處資源，提升曝光率與認養成功率。目前已陸續於各行政區設置據點，不僅有效分散動物之家收容量能，更強化基層動保宣導功能。動保處今天與新北市議員戴湘儀服務處再成立認養小棧，也是新北第一處議員服務處提供認養服務。

戴湘儀長期關注動物議題，並以實際行動支持認養。自2022年起，她陸續自動物之家領養4隻流浪貓，包括「豆皮」、「肉鬆」、「黑豆」及「肉包」，原本只是單純陪伴，卻逐漸成為生活中不可或缺的家人。

其中，成年貓「肉鬆」曾因健康狀況不佳，需長期往返醫院治療與照護，前三個月幾乎每天包紮換藥，才逐步恢復健康。這段經驗讓她深刻體會，飼養是一輩子的責任，既然選擇領養，毛孩就是家人，不應有被放棄的一天。

戴湘儀指出，街頭仍有許多流浪動物，能救一隻是一隻，但更重要的是提升全民動物保護與飼主責任觀念。動物保護不僅是制度問題，更是社會價值的展現。唯有當社會普遍將動物視為生命而非物件，強化生命教育與法制觀念，才能真正減少棄養與虐待事件，建立人與動物共好的友善環境。她期盼透過服務處設置認養小棧，讓市民在熟悉的公共空間中接觸待認養犬貓，透過互動理解生命價值，進一步支持動保政策的推動。

動保處表示，除持續優化動物之家照護品質外，也積極向社區延伸服務據點，讓認養資源更貼近民眾生活圈。透過跨單位合作與在地連結，不僅增加犬貓與市民互動機會，也強化正確飼養與責任觀念的傳遞。未來將持續擴大合作面向，整合行政與民間力量，建立更完善的系統，期盼從源頭減少流浪動物產生，逐步形塑尊重生命、友善共存的城市價值。

動保處今天與新北市議員戴湘儀服務處再成立認養小棧，也是新北第一處議員服務處提供認養服務。記者江婉儀／攝影
動保處今天與新北市議員戴湘儀服務處再成立認養小棧，也是新北第一處議員服務處提供認養服務。記者江婉儀／攝影

動保處今天與新北市議員戴湘儀服務處再成立認養小棧，也是新北第一處議員服務處提供認養服務。記者江婉儀／攝影
動保處今天與新北市議員戴湘儀服務處再成立認養小棧，也是新北第一處議員服務處提供認養服務。記者江婉儀／攝影

戴湘儀 生命教育 流浪動物

延伸閱讀

新北犬隻近20萬 狂犬病疫苗接種率突破7成

被棄養紅貴賓有創傷症候群？兩度有新家 都因突對主人齜牙咧嘴被退貨

髒兮兮小虎斑貓被救援…竟自帶「浪漫心型印記」 順利找到新家

新北市2026年寵物兔絕育補助開跑 最高補助2000元

相關新聞

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

國家電影及視聽文化中心二期工程延宕，引發地方不滿。民眾黨新北市長參選人黃國昌批中央跳票，喊出當選市長要拿回土地蓋展演場，闢綠地及停車空間，滿足市民需求。民進黨市長參選人蘇巧慧則說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原計畫推進。

逢選舉年必成話題 國家兒童未來館 最快今年開工

新北新板特區、板橋轉運站旁的「特專三」用地精華，長期當停車場使用，被戲稱為「全台最貴停車場」，每逢選舉就有新進度，被地方形容為「選舉浮館」。新北市城鄉局指出，國家兒童未來館在今年二月通過都市設計審議，最快今年開工。

新北7年逾10萬件消費爭議 外送平台、線上遊戲成申訴大宗

消費型態快速轉變，爭議案居高不下，新北法制局統計，近七年累計受理消費申訴案十萬三千五百廿三件，平均每年逾一萬五千件，每天約四十一件。市府將強化制度與跨機關合作，建構更具韌性的消費者保護體系。

支援臨床前研究 林口長庚醫院實驗動物中心再獲肯定

動物實驗是臨床前研究的重要基礎，林口長庚醫院自2018年啟用實驗動物中心，每年支援超過200件研究計畫，成為醫療創新關鍵後勤，近年不僅通過國際實驗動物管理評鑑及認證協會（AAALAC）認證，近日還獲得國家醫療品質獎（NHQA）系統類卓越中心獎肯定。

五股泰山輕軌環評通過 綜規報告四度送審

新北市目前有七條捷運路線規畫中，五股泰山輕軌今天通過環境部環境影響評估委員會第46次大會審議，完成環評法定程序，新北捷運局表示，這是後續綜合規畫核定及工程推動奠定重要基礎，綜規報告已四度送審，盼中央支持。

新北首例議員服務處結合愛心認養小棧 提高毛孩認養率

新北市動保處持續推動「毛寶貝愛心認養小棧」，結合各區里辦公處資源，提升曝光率與認養成功率。目前已陸續於各行政區設置據點，不僅有效分散動物之家收容量能，更強化基層動保宣導功能。動保處今天與新北市議員戴湘儀服務處再成立認養小棧，也是新北第一處議員服務處提供認養服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。