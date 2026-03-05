快訊

北市二殯周邊成塞車地獄？議員抓病因：行人和車流交織

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
二殯「好日子」常塞車，行人和車流交織也是主因之一，議員建議交通局考慮調整部分行穿線位置。圖／議員林杏兒提供
二殯「好日子」常塞車，行人和車流交織也是主因之一，議員建議交通局考慮調整部分行穿線位置。圖／議員林杏兒提供

北市一殯拆除後，二殯人、車均增加，議員指出，除了車多造成塞車，行人和車流交織也是主因之一，建議交通局考慮調整部分行穿線位置，減少行人通過停車場入口路段，紓解壅塞。北市交通局指出，若將行穿線東移，反易產生人車交織，目前評估宜維持現況。

台北市目前只有懷愛館一處殯儀館，但常有民眾反映，只要是出殯的好日時，殯儀館的停車場出現大排長龍的狀況，懷愛館地下停車場和辛亥路的橋下停車場，雖然總共提供將近400個停車位，碰到大日，出現一位難求。

有民眾向議員反映，他現在要到二殯參加告別式前，都要先翻一下農民曆，因為如果碰到黃道吉日，告別式的場次多，很容易就出現懷愛館車流回堵的問題，有時排隊都要排上半小時以上，最後可能連告別式都趕不上，真的相當困擾。

台北市議員林杏兒指出，造成車流回堵的主因除了停車位數量不足之外，行人和車流交織也是主因之一，她具體建議，交通局可以考慮將辛亥路上的行穿線移到靠近懷愛館側，減少行人通過停車場入口路段，減少造成壅塞的可能。

林杏兒說，造成車流回堵的原因，除了停車位不足位，車輛進入停車場前的路口，有兩道行人穿越道也是原因之一，因為懷愛館走出來的行人要穿越辛亥路，一定要通過這個路口，所以綠燈時要右轉進停車場的車輛，只能禮讓行人通過，不僅人流與車流交織，也阻擋車流的動線。

北市交工處指出，目前因東側無行穿線，懷愛館停車場離場車輛之綠燈秒數約25秒即可紓解，可將較多之綠燈秒數提供辛亥路車流紓解。

交工處評估，因進入館場民眾時間點不一致，現狀為偶發性之回堵，經評估仍宜維持現況路口行穿線配置，以利懷愛館整體周邊道路交通疏運效率維持最佳化。

停車場 行人

