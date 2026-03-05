快訊

宜蘭頭城鎮直播經典賽人潮沸騰 明礁溪國中及運動公園各1場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
2026世界棒球經典賽點燃戰火！首場中華隊對戰澳洲隊，頭城鎮民廣場今天直播賽事吸引人潮，大聲應援加油。圖／鎮公所提供
2026世界棒球經典賽點燃戰火！首場中華隊對戰澳洲隊，宜蘭頭城鎮民廣場今天直播賽事吸引人潮，鎮長蔡文益陪伴民眾觀戰，大聲應援加油。明天下午6時在礁溪國中風雨操場及宜蘭運動公園光電球場，也有縣議員林聰池及縣政府舉辦的應援直播，對戰日本，歡迎到場幫中華隊加油助威。

頭城鎮公所今天在鎮民廣場架設高畫質LED大型電視牆，舒適座椅與在地好茶招待，雖然中華隊首戰未能開紅盤，但民眾加油熱情未減，不分老少揮舞應援小物，隨著球員的表現吶喊加油，熱血滿滿，氣氛讓人感動。

接下來3天，頭城鎮民廣場持續進行賽事轉播，分別是3月6日（五）下午6時中華隊對戰日本、3月7日（六）上午11時中華隊對戰捷克、3月8日（日）上午11時中華隊對戰南韓。鎮長蔡文益邀請鄉親把握接下來的熱血時段，穿上球衣、帶著熱情，加入應援行列。

此外，明天下午6時由礁溪鄉縣議員林聰池促成的礁溪國中風雨操場轉播場，感謝礁溪鄉民代表會、礁溪國中和三民國小大力支持，打造一處親子共遊、鄰里同樂的應援空間，歡迎民眾攜家帶眷免費入場，共同見證中華隊在國際賽場的精彩表現。

縣政府教育處明天在宜蘭運動公園光電球場，下午6時由代理縣長林茂盛陪伴大家一起為中華隊加油，歡迎到場感受一場熱血沸騰的棒球魂。

頭城鎮民廣場直播首場由中華對戰澳洲的世界棒球經典賽事，鎮長蔡文益陪伴民眾觀戰，感受熱血沸騰的棒球魂。圖／鎮公所提供
明天下午6時中華對戰日本，在礁溪國中風雨操場直播精彩賽事，歡迎民眾到場幫中華隊加油助威。圖／林聰池縣議員提供
頭城鎮民廣場直播首場由中華對戰澳洲的世界棒球經典賽事，鎮長蔡文益陪伴民眾觀戰，一起與熱情的民眾吶喊加油。圖／鎮公所提供
