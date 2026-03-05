快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

聽新聞
0:00 / 0:00

國父紀念館對面停車場要變頂級商辦 「玻璃光盒」將成新地標

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
海悅建設將在市定古蹟國父紀念館正對面，新建一棟頂級商辦大樓。圖／海悅建設提供
海悅建設將在市定古蹟國父紀念館正對面，新建一棟頂級商辦大樓。圖／海悅建設提供

大巨蛋生活圈一處國有土地位在市定古蹟國父紀念館正對面，海悅建設將在此蓋頂級商辦大樓。北市都審會今首次審議，委員關注建物夜間燈光過於強烈，建議採低調、柔和，該案修正後通過。申設單位說，預計年中開工、2030年完工。 

該基地位在北市府仁愛路上、國父紀念館正對面的仁愛路4段496巷、光復南路415巷交接處，一旁為光復市場，鄰近北市府、台北大巨蛋、台北101等地標，占地972平方公尺，現為平面停車場。

該案包含2筆國有土地，北市府與國防部以設定地上權共同開發，地上權年期70年，由海悅建設股份有限公司得標，將蓋一棟地上10層、地下3層的頂級商辦大樓，1樓店面、2至10樓為辦公室，建築設計採玻璃帷幕，盼塑造出建築結構美學的玻璃光盒。

北市都審會今審議，申設單位僅申請法定車位，且經評估停車空間無其他餘溢空間，因此爭取地下開挖率自70%放寬至74.54%，並提出東側人行道淨寬增至2.5公尺、東南側設置街角廣場作補償措施；另屋頂裝飾性構造物不得超過6公尺，爭取放寬至7.5公尺，也提出屋頂層增設太陽能光電、雨水滯洪設施作為補償措施。

委員關切建物立面夜間燈光設計過於強烈，建議可採間接照明等低調、溫和的作法。有委員說，該案基地狹窄，車位停得非常經濟，因此認為可放寬開挖率；其他委員肯定建築師著重屋頂綠化，建議可全面性屋頂綠化成新生綠地，但樹和土的重量很重，要留意結構的強度。

都審會主席、都發局副局長劉美秀表示，該基地同一排幾乎都是蓋住宅，有該案在此，對都市環境是有貢獻。她裁示，該基地確實小，只是做法停，同意放寬地下開挖率；從國父紀念館看過來，該建物仍顯高，屋突高度6公尺可提高但不要到7.5公尺、7.2公尺；建議夜間照明柔和而不要過於凸顯的直條。全案修正後通過。

仁愛路4段496巷、光復南路415巷交接處的國有土地，現為平面停車場，正對面為國父紀念館。記者林佳彣／攝影
仁愛路4段496巷、光復南路415巷交接處的國有土地，現為平面停車場，正對面為國父紀念館。記者林佳彣／攝影

大巨蛋生活圈一處國有土地位在市定古蹟國父紀念館正對面，海悅建設將在此蓋頂級商辦大樓，呈現出建築結構美學的玻璃光盒。圖／海悅建設提供
大巨蛋生活圈一處國有土地位在市定古蹟國父紀念館正對面，海悅建設將在此蓋頂級商辦大樓，呈現出建築結構美學的玻璃光盒。圖／海悅建設提供

北市信義區逸仙段三小段14-5、116地號國有土地設定地上權案，現為平面停車場，海悅建設未來將在此蓋頂級商辦大樓。記者林佳彣／攝影
北市信義區逸仙段三小段14-5、116地號國有土地設定地上權案，現為平面停車場，海悅建設未來將在此蓋頂級商辦大樓。記者林佳彣／攝影

海悅建設將在國父紀念館對面蓋一棟頂級商辦大樓，希望塑造呈現出建築結構美學的玻璃光盒。圖／海悅建設提供
海悅建設將在國父紀念館對面蓋一棟頂級商辦大樓，希望塑造呈現出建築結構美學的玻璃光盒。圖／海悅建設提供

國父紀念館 商辦 海悅

延伸閱讀

內政部砸50億元推「老宅延壽」計畫 估帶動百億產值、3,000棟老屋受惠

南山人壽信義 A26拚明年初完工 成信義區商辦最大房東、租金行情看升

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

陽光行動／過濾風險 建文資地圖才能加速都更

相關新聞

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

國家電影及視聽文化中心二期工程延宕，引發地方不滿。民眾黨新北市長參選人黃國昌批中央跳票，喊出當選市長要拿回土地蓋展演場，闢綠地及停車空間，滿足市民需求。民進黨市長參選人蘇巧慧則說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原計畫推進。

逢選舉年必成話題 國家兒童未來館 最快今年開工

新北新板特區、板橋轉運站旁的「特專三」用地精華，長期當停車場使用，被戲稱為「全台最貴停車場」，每逢選舉就有新進度，被地方形容為「選舉浮館」。新北市城鄉局指出，國家兒童未來館在今年二月通過都市設計審議，最快今年開工。

新北7年逾10萬件消費爭議 外送平台、線上遊戲成申訴大宗

消費型態快速轉變，爭議案居高不下，新北法制局統計，近七年累計受理消費申訴案十萬三千五百廿三件，平均每年逾一萬五千件，每天約四十一件。市府將強化制度與跨機關合作，建構更具韌性的消費者保護體系。

支援臨床前研究 林口長庚醫院實驗動物中心再獲肯定

動物實驗是臨床前研究的重要基礎，林口長庚醫院自2018年啟用實驗動物中心，每年支援超過200件研究計畫，成為醫療創新關鍵後勤，近年不僅通過國際實驗動物管理評鑑及認證協會（AAALAC）認證，近日還獲得國家醫療品質獎（NHQA）系統類卓越中心獎肯定。

五股泰山輕軌環評通過 綜規報告四度送審

新北市目前有七條捷運路線規畫中，五股泰山輕軌今天通過環境部環境影響評估委員會第46次大會審議，完成環評法定程序，新北捷運局表示，這是後續綜合規畫核定及工程推動奠定重要基礎，綜規報告已四度送審，盼中央支持。

北市二殯「好日子」周邊成塞車地獄？議員抓病因：行人和車流交織

北市一殯拆除後，二殯人、車均增加，議員指出，除了車多造成塞車，行人和車流交織也是主因之一，建議交通局考慮調整部分行穿線位置，減少行人通過停車場入口路段，紓解壅塞。北市交通局指出，若將行穿線東移，反易產生人車交織，目前評估宜維持現況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。