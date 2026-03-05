國父紀念館對面停車場要變頂級商辦 「玻璃光盒」將成新地標

大巨蛋生活圈一處國有土地位在市定古蹟國父紀念館正對面，海悅建設將在此蓋頂級商辦大樓。北市都審會今首次審議，委員關注建物夜間燈光過於強烈，建議採低調、柔和，該案修正後通過。申設單位說，預計年中開工、2030年完工。

該基地位在北市府仁愛路上、國父紀念館正對面的仁愛路4段496巷、光復南路415巷交接處，一旁為光復市場，鄰近北市府、台北大巨蛋、台北101等地標，占地972平方公尺，現為平面停車場。

該案包含2筆國有土地，北市府與國防部以設定地上權共同開發，地上權年期70年，由海悅建設股份有限公司得標，將蓋一棟地上10層、地下3層的頂級商辦大樓，1樓店面、2至10樓為辦公室，建築設計採玻璃帷幕，盼塑造出建築結構美學的玻璃光盒。

北市都審會今審議，申設單位僅申請法定車位，且經評估停車空間無其他餘溢空間，因此爭取地下開挖率自70%放寬至74.54%，並提出東側人行道淨寬增至2.5公尺、東南側設置街角廣場作補償措施；另屋頂裝飾性構造物不得超過6公尺，爭取放寬至7.5公尺，也提出屋頂層增設太陽能光電、雨水滯洪設施作為補償措施。

委員關切建物立面夜間燈光設計過於強烈，建議可採間接照明等低調、溫和的作法。有委員說，該案基地狹窄，車位停得非常經濟，因此認為可放寬開挖率；其他委員肯定建築師著重屋頂綠化，建議可全面性屋頂綠化成新生綠地，但樹和土的重量很重，要留意結構的強度。

都審會主席、都發局副局長劉美秀表示，該基地同一排幾乎都是蓋住宅，有該案在此，對都市環境是有貢獻。她裁示，該基地確實小，只是做法停，同意放寬地下開挖率；從國父紀念館看過來，該建物仍顯高，屋突高度6公尺可提高但不要到7.5公尺、7.2公尺；建議夜間照明柔和而不要過於凸顯的直條。全案修正後通過。

仁愛路4段496巷、光復南路415巷交接處的國有土地，現為平面停車場，正對面為國父紀念館。記者林佳彣／攝影

大巨蛋生活圈一處國有土地位在市定古蹟國父紀念館正對面，海悅建設將在此蓋頂級商辦大樓，呈現出建築結構美學的玻璃光盒。圖／海悅建設提供

北市信義區逸仙段三小段14-5、116地號國有土地設定地上權案，現為平面停車場，海悅建設未來將在此蓋頂級商辦大樓。記者林佳彣／攝影