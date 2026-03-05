小心被多收2000元...北市共享機車3百多停車陷阱2年上千件誤停

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市有361格「限時停車格」，僅可在規定時間停放，許多民眾租借共享機車，沒看清楚租借合約，結果荷包大失血。圖／北市停管處提供
北市有361格「限時停車格」，僅可在規定時間停放，許多民眾租借共享機車，沒看清楚租借合約，結果荷包大失血。圖／北市停管處提供

北市有361格「限時停車格」，僅可在規定時間停放，許多民眾租借共享機車，沒看清楚租借合約，結果荷包大失血，從2024至去年10月，一共有1500件因誤停而被收費開罰案件。議員陳宥丞建議，業者應對這361格畫電子禁停區；另要有即時還車防呆：還車時APP主動警示限時格位。

陳宥丞說，許多民眾租借共享機車時，都是在通勤趕時間，但還車停在看似完全合法的機車格，竟藏有荷包大失血的陷阱，民眾租借共享機車在申請帳號時，可能會沒有仔細看服務條款裡，規定禁止停放在限時車位，如果違約，業者將會收300到2000元的「調度處理費」。

「這不是少數案例」，陳宥丞說，台北市從2024至去年10月，一共有1500件因誤停而被開罰或收費的案件；全台北市共有54個地點、超過300個「罰單陷阱」停車格，正虎視眈眈地等著無辜的市民朋友上鉤。

陳認為，智慧城市是台北身為首都的發展願景，不能再讓市民靠運氣停車，並且具體提出兩點建議，第一，電子圍籬技術導入：針對這361個特殊格位畫設電子禁停區，並要求業者盡完善告知義務；第二，即時還車防呆：準備還車時APP主動警示限時格位。

台北市交通局運管科長謝霖霆表示，共享機車業者皆已於APP、會員條款揭示相關規定，並載明違規停放將收取調度費用。另部分業者亦已於APP以顏色標示時段性、限時停車格，當使用者將車輛停放於前述位置周邊時將跳出警示訊息提醒用戶確認。

謝表示，鑑於機車停車格位範圍窄小，且GPS訊號容易受到遮蔽、反射或訊號干擾等因素影響，設置電子圍籬或藍牙設備，尚有訊號飄移影響民眾還車之虞，且停車格位常因地方需求調整，更有設備裝置不易問題。經業者評估後，認為設置成效有限，尚難以前述方式管制民眾使用。

為加強使用者端教育與宣導，交通局也已要求業者透過多元管道加強宣導，提示使用者應遵守停車規範，以保障使用者權益。

停車格 共享機車

