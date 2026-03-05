舊信義行政中心變身頂級商辦明年啟用 南山人壽倡「綠色走廊」

舊信義行政中心因海砂屋搬至廣慈園區後，原基地以地上權案由南山人壽於2019年得標，權利金159.81億也創下信義地上權案歷史單坪新高。南山人壽今舉行「南山信義A26」上梁，蔣萬安今表示，許多頂尖企業選擇投資台北，北市的發展無可限量，邀更多企業夥伴，持續加碼投資台北、選擇台北。

南山人壽董事長尹崇堯也宣布啟動南山信義計畫區「四合願」計畫，串聯南山人壽在信義計畫區四棟大樓(南山金融中心、台北南山廣場、南山信義A26、A21)的進駐企業，推動「一群人一起做公益」行動；另外也倡議推動信義微生態系統，從南山人壽莊敬路總部大樓出發，在南山信義A21、A26及台北南山廣場間串起「綠色走廊」。

蔣萬安說，過去這個地方原來是信義區行政中心，洽公民眾多、人聲鼎沸，是台北市中心「蛋黃中的蛋黃」，這次由南山人壽得標地上權案，也是台北市首例結合地上權、危老的案例，從舊址到全面新生，未來將打造地上30樓、地下3樓、黃金級的綠建築，是台北市非常重要的都市更新案件。

蔣萬安也提到，台北市從去年開始，許多頂尖企業進駐投資，包括科技界有緯創、緯穎選擇內湖，打造全新企業總部；LaLaport進駐南港；春節前，市府也與輝達簽約，直言台北市的發展無可限量。今天信義區南山人壽A26上梁，蔣也邀更多企業夥伴，持續加碼投資台北、選擇台北。

「南山信義A26」為地上30層、地下3層的商辦大樓，預計2027年初落成啟用，此建案也是北市府首件結合危老重建及設定地上權開發案例，配合台北市所推動的「永續共融、希望首都」政策，將取得綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章。

「南山信義A26」也將取得LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)、WELL認證(WELL Building Standard)等四項國際級建築認證，帶動台灣商辦市場邁向更高規格的國際標準，期望吸引更多重視ESG的跨國企業落腳台北。