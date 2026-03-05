快訊

舊信義行政中心變身頂級商辦明年啟用 南山人壽倡「綠色走廊」

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（左）與南山人壽董事長尹崇堯（右）上午出席「南山信義A26舉行上梁祈福典禮」。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左）與南山人壽董事長尹崇堯（右）上午出席「南山信義A26舉行上梁祈福典禮」。記者黃義書／攝影

舊信義行政中心因海砂屋搬至廣慈園區後，原基地以地上權案由南山人壽於2019年得標，權利金159.81億也創下信義地上權案歷史單坪新高。南山人壽今舉行「南山信義A26」上梁，蔣萬安今表示，許多頂尖企業選擇投資台北，北市的發展無可限量，邀更多企業夥伴，持續加碼投資台北、選擇台北。

南山人壽董事長尹崇堯也宣布啟動南山信義計畫區「四合願」計畫，串聯南山人壽在信義計畫區四棟大樓(南山金融中心、台北南山廣場、南山信義A26、A21)的進駐企業，推動「一群人一起做公益」行動；另外也倡議推動信義微生態系統，從南山人壽莊敬路總部大樓出發，在南山信義A21、A26及台北南山廣場間串起「綠色走廊」。

蔣萬安說，過去這個地方原來是信義區行政中心，洽公民眾多、人聲鼎沸，是台北市中心「蛋黃中的蛋黃」，這次由南山人壽得標地上權案，也是台北市首例結合地上權、危老的案例，從舊址到全面新生，未來將打造地上30樓、地下3樓、黃金級的綠建築，是台北市非常重要的都市更新案件。

蔣萬安也提到，台北市從去年開始，許多頂尖企業進駐投資，包括科技界有緯創、緯穎選擇內湖，打造全新企業總部；LaLaport進駐南港；春節前，市府也與輝達簽約，直言台北市的發展無可限量。今天信義區南山人壽A26上梁，蔣也邀更多企業夥伴，持續加碼投資台北、選擇台北。

「南山信義A26」為地上30層、地下3層的商辦大樓，預計2027年初落成啟用，此建案也是北市府首件結合危老重建及設定地上權開發案例，配合台北市所推動的「永續共融、希望首都」政策，將取得綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章。

「南山信義A26」也將取得LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)、WELL認證(WELL Building Standard)等四項國際級建築認證，帶動台灣商辦市場邁向更高規格的國際標準，期望吸引更多重視ESG的跨國企業落腳台北。

南山人壽 蔣萬安 南山信義

舊信義行政中心變身頂級商辦明年啟用 南山人壽倡「綠色走廊」

舊信義行政中心因海砂屋搬至廣慈園區後，原基地以地上權案由南山人壽於2019年得標，權利金159.81億也創下信義地上權案歷史單坪新高。南山人壽今舉行「南山信義A26」上梁，蔣萬安今表示，許多頂尖企業選擇投資台北，北市的發展無可限量，邀更多企業夥伴，持續加碼投資台北、選擇台北。

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

國家電影及視聽文化中心二期工程延宕，引發地方不滿。民眾黨新北市長參選人黃國昌批中央跳票，喊出當選市長要拿回土地蓋展演場，闢綠地及停車空間，滿足市民需求。民進黨市長參選人蘇巧慧則說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原計畫推進。

逢選舉年必成話題 國家兒童未來館 最快今年開工

新北新板特區、板橋轉運站旁的「特專三」用地精華，長期當停車場使用，被戲稱為「全台最貴停車場」，每逢選舉就有新進度，被地方形容為「選舉浮館」。新北市城鄉局指出，國家兒童未來館在今年二月通過都市設計審議，最快今年開工。

新北7年逾10萬件消費爭議 外送平台、線上遊戲成申訴大宗

消費型態快速轉變，爭議案居高不下，新北法制局統計，近七年累計受理消費申訴案十萬三千五百廿三件，平均每年逾一萬五千件，每天約四十一件。市府將強化制度與跨機關合作，建構更具韌性的消費者保護體系。

支援臨床前研究 林口長庚醫院實驗動物中心再獲肯定

動物實驗是臨床前研究的重要基礎，林口長庚醫院自2018年啟用實驗動物中心，每年支援超過200件研究計畫，成為醫療創新關鍵後勤，近年不僅通過國際實驗動物管理評鑑及認證協會（AAALAC）認證，近日還獲得國家醫療品質獎（NHQA）系統類卓越中心獎肯定。

五股泰山輕軌環評通過 綜規報告四度送審

新北市目前有七條捷運路線規畫中，五股泰山輕軌今天通過環境部環境影響評估委員會第46次大會審議，完成環評法定程序，新北捷運局表示，這是後續綜合規畫核定及工程推動奠定重要基礎，綜規報告已四度送審，盼中央支持。

