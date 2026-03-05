社宅獨老戶增加為預防意外 新北里長提案簡化救援程序

新北市長侯友宜今率領市府團隊至中和區舉辦市長行動治理座談會，現場有里長指，因目前中和安邦社宅現場無城鄉局及住都中心人員進駐，一旦遇到緊急狀況，警衛需層層請示，將延誤救援時效，提案要求住都中心派員進駐中和安邦社宅。

中和區連和里里長朱榮凱提案請求，社宅除有一般住戶也有獨老或弱勢家庭，若獨居戶有突發狀況，進駐在社宅的物管中心人員無法立即到住戶家處理，而需透過警衛一關一關的請示，且還要通知轄區警方，來來回回耽誤時間，若萬一住戶有狀況，根本來不及救援，要求住都中心人員應24小時直接進駐到中和安邦青年住宅。

針對社宅遇緊急狀況需層層請示，新北住都中心指，今年預計接管社宅共有40處共5182戶社宅，且均有物業管理公司進駐，採24小時現場輪班管理，與其他各住都中心執行方式相同。一旦社宅發生緊急情況，物業管理人員均依住都中心標準作業流程，在第一時間進行必要處置，並即時通報住都中心，以確保事件妥善處理。

住都中心表示，針對里長提議，中心為增進緊急事件處理效率，已與城鄉局、警察局及法制局共同研議，配合警方辦理流程，社宅物管人員可擔任見證人，協助警方入內勘查，以爭取處理時效。

此外，考量社宅內愈來愈多獨居長輩、弱勢婦女等對象，新北住都中心與伊甸基金會、弘道老人福利基金會合作，邀請加入新北社宅家聯盟，提升第一線物業管理人員的敏感度。

今會中也有里長關心汙水下水接管情形，水利局表示，汙水下水道接管工程持續推進，目前接管逾12萬戶，接管率達66%以上，第3期工程已動工，朝提升整體環境品質目標邁進。

也有里長建議中和「四號公園」是中永和附近居民休閒運動重要場地，希望市府每年舉辦的新北耶誕城活動能擴大辦理區域，增加地景藝術及在公園周邊裝設耶誕燈飾等，觀旅局則回應，將評估相關行政區等地的耶誕裝飾燈區，對交通便利性、經費等綜合評估。

民政局長林耀長表示，自108年啟動行動治理至今，中和區里長提案總數227案，已完成219案，執行率達96.5%，市府團隊持續為民服務解決問題。