淡水三芝山櫻花綻放 走讀農再社區品嘗在地好物

新北山櫻花搶先綻放，淡水樹興社區與三芝三和社區抹上粉嫩色彩，從山城花道到溪畔步道，北海岸風景彷彿套上春日濾鏡。漫步在櫻花樹下，花瓣隨風飄落，每一幀都是浪漫畫面，粉色花海串起令人怦然心動的春日風景線。農業局邀請民眾把握花期，來場說走就走的賞櫻小旅行，走進農村再生社區，感受自然與人文的春日魅力。

鄰近淡海輕軌V03淡金鄧公站的淡水區樹興社區擁有長達約4公里的滬尾櫻花大道，不僅交通十分便利，花季時櫻花沿路盛開，形成夢幻粉色隧道，更是淡水經典賞櫻場景。除了自然美景，社區近年推動蒔茶復育，復耕面積近25公頃，發展出茶籽油、手工土雞蛋捲等特色農產品與茶油系列的DIY，如香氛泡澡錠、茶油香皂、茶油乳液、香氛蠟燭等，展現生產、生活與生態並行的農村永續成果。手作活動請先預約電洽新北市淡水區樹興社區發展協會許元耀先生0975-862-636。

沿著台2線淡金公路轉北13線公王路，即可抵達三芝區三和社區內「三生步道」，步道沿大坑溪綿延約2公里，種植山櫻花、昭和櫻與吉野櫻等多品種櫻花，是人氣打卡景點。

花開時，粉嫩花朵如雲鋪展，搭配小橋流水與梯田山景，層次分明、景色迷人。入口處不遠的希望市集，販售社區研發特色洛神花系列產品，如洛神米香、洛神小Ｑ菓、洛神蘋果醋等與在地農產品，讓賞花不只有拍照打卡，更能深入感受農村生活的溫度。詳細資訊可洽新北市三芝區三和社區發展協會執行長劉秀鳳小姐0910-053-855。