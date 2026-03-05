快訊

經典賽Live／中華九局上2安反撲失敗 0：3慘遭澳洲完封

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水三芝山櫻花綻放 走讀農再社區品嘗在地好物

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
樹興社區滬尾櫻花大道長達約4公里，花季時櫻花沿路盛開，形成夢幻粉色隧道。圖／新北市農業局提供
樹興社區滬尾櫻花大道長達約4公里，花季時櫻花沿路盛開，形成夢幻粉色隧道。圖／新北市農業局提供

新北山櫻花搶先綻放，淡水樹興社區與三芝三和社區抹上粉嫩色彩，從山城花道到溪畔步道，北海岸風景彷彿套上春日濾鏡。漫步在櫻花樹下，花瓣隨風飄落，每一幀都是浪漫畫面，粉色花海串起令人怦然心動的春日風景線。農業局邀請民眾把握花期，來場說走就走的賞櫻小旅行，走進農村再生社區，感受自然與人文的春日魅力。

鄰近淡海輕軌V03淡金鄧公站的淡水區樹興社區擁有長達約4公里的滬尾櫻花大道，不僅交通十分便利，花季時櫻花沿路盛開，形成夢幻粉色隧道，更是淡水經典賞櫻場景。除了自然美景，社區近年推動蒔茶復育，復耕面積近25公頃，發展出茶籽油、手工土雞蛋捲等特色農產品與茶油系列的DIY，如香氛泡澡錠、茶油香皂、茶油乳液、香氛蠟燭等，展現生產、生活與生態並行的農村永續成果。手作活動請先預約電洽新北市淡水區樹興社區發展協會許元耀先生0975-862-636。

沿著台2線淡金公路轉北13線公王路，即可抵達三芝區三和社區內「三生步道」，步道沿大坑溪綿延約2公里，種植山櫻花、昭和櫻與吉野櫻等多品種櫻花，是人氣打卡景點。

花開時，粉嫩花朵如雲鋪展，搭配小橋流水與梯田山景，層次分明、景色迷人。入口處不遠的希望市集，販售社區研發特色洛神花系列產品，如洛神米香、洛神小Ｑ菓、洛神蘋果醋等與在地農產品，讓賞花不只有拍照打卡，更能深入感受農村生活的溫度。詳細資訊可洽新北市三芝區三和社區發展協會執行長劉秀鳳小姐0910-053-855。

樹興社區滬尾櫻花大道。圖／新北市農業局提供
樹興社區滬尾櫻花大道。圖／新北市農業局提供

櫻花 淡水

延伸閱讀

宜蘭「羅莊櫻花步道」粉紅盛宴登場 3月限定免費導覽櫻花接力綻放

櫻花季來了！網友熱議全台十大「賞櫻景點」出爐 想追櫻別錯過

福壽山掉出前五？2026賞櫻勝地TOP 10 「粉色霸主」一次看

相關新聞

舊信義行政中心變身頂級商辦明年啟用 南山人壽倡「綠色走廊」

舊信義行政中心因海砂屋搬至廣慈園區後，原基地以地上權案由南山人壽於2019年得標，權利金159.81億也創下信義地上權案歷史單坪新高。南山人壽今舉行「南山信義A26」上梁，蔣萬安今表示，許多頂尖企業選擇投資台北，北市的發展無可限量，邀更多企業夥伴，持續加碼投資台北、選擇台北。

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

國家電影及視聽文化中心二期工程延宕，引發地方不滿。民眾黨新北市長參選人黃國昌批中央跳票，喊出當選市長要拿回土地蓋展演場，闢綠地及停車空間，滿足市民需求。民進黨市長參選人蘇巧慧則說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原計畫推進。

逢選舉年必成話題 國家兒童未來館 最快今年開工

新北新板特區、板橋轉運站旁的「特專三」用地精華，長期當停車場使用，被戲稱為「全台最貴停車場」，每逢選舉就有新進度，被地方形容為「選舉浮館」。新北市城鄉局指出，國家兒童未來館在今年二月通過都市設計審議，最快今年開工。

新北7年逾10萬件消費爭議 外送平台、線上遊戲成申訴大宗

消費型態快速轉變，爭議案居高不下，新北法制局統計，近七年累計受理消費申訴案十萬三千五百廿三件，平均每年逾一萬五千件，每天約四十一件。市府將強化制度與跨機關合作，建構更具韌性的消費者保護體系。

支援臨床前研究 林口長庚醫院實驗動物中心再獲肯定

動物實驗是臨床前研究的重要基礎，林口長庚醫院自2018年啟用實驗動物中心，每年支援超過200件研究計畫，成為醫療創新關鍵後勤，近年不僅通過國際實驗動物管理評鑑及認證協會（AAALAC）認證，近日還獲得國家醫療品質獎（NHQA）系統類卓越中心獎肯定。

五股泰山輕軌環評通過 綜規報告四度送審

新北市目前有七條捷運路線規畫中，五股泰山輕軌今天通過環境部環境影響評估委員會第46次大會審議，完成環評法定程序，新北捷運局表示，這是後續綜合規畫核定及工程推動奠定重要基礎，綜規報告已四度送審，盼中央支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。