守望獨老 這家物業人員成社宅第一線守門員

新北市長侯友宜今赴中和行動治理時，有里長建議住都中心派員進駐社宅，以免遇到緊急狀況時層層通報延誤救援。不過目前多數社宅仍由物業管理人員駐點管理。新北土城員和社宅就透過物業人員建立關懷機制，守望獨居長者等高關懷住戶，而民團認為由物業駐點管理，是目前較可行且實際的作法。

79歲老翁闕國棟獨居在新北土城員和社宅，每天與他互動最多的對象就是物業人員，管理員成為類家人。安杰物業主任羅台財說，全社區536戶，有近30戶為高關懷戶，獨居、年長、身體狀況特殊者都會列入，「闕大哥幾乎每天會主動來櫃台報到，出門看醫生會事先說一聲，回來也會報平安，是社區模範生。」

羅台財之前派駐在北市一處社宅，2年前來到土城員和社宅服務，他觀察，「孤、老、獨、窮、殘」是許多社宅住戶寫照，部分住戶個性較封閉、脆弱，需要多一點支持，物業人員可適時扮演守門員角色。住都中心也會定期辦教育訓練，提醒物業人員面對突發狀況如何應變。

許多高關懷戶平時會有居服員或社工來訪，若住戶超過2天不見人影，物業人員有一定機警性，會主動打電話或按電鈴關懷確認安危。

羅台財說，有一名視障住戶和導盲犬相依為命，有段導盲犬空窗期，物業管理人員也化身為臨時陪伴者，幫忙送餐、協助生活起居，住戶對物業人員有一定信任感，相處久了，也漸漸成為一家人。

OURs都市改革組織執行長彭揚凱表示，從制度與實務角度來看，由物業管理單位駐點管理社會住宅，其實是目前較可行的做法。他指出，社宅日常管理多與一般集合住宅相似，包括保全、清潔、收發信件等事務，本來就是物業管理的專業範疇。若要求政府機關派員長期駐點，實務上在人力與行政成本上都不容易達成。

不過彭揚凱也指出，社會住宅住戶結構與一般社區不同，獨居長者或弱勢族群比例較高，因此政府與物業管理公司的契約中，通常會增加關懷與通報機制，例如留意高關懷戶動態、必要時通報社會單位等。他認為，隨著社宅數量逐漸增加，這些經驗也會持續累積，有助於提升整體物業管理服務品質。

79歲老翁闕國棟（右）與社宅物業主任羅台財很聊得來，常互相關心。記者張策／攝影