今晚10時入驚蟄 四生肖留意血光之災 調理首重「春夏養陽」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
今晚會進入驚蟄節氣，命理師楊登嵙分享民俗觀念。（聯合報系資料照片）
今天晚上10時會進入「驚蟄」節氣，以上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠，象徵春雷初響，萬物萌發之景象，命理師楊登嵙說，春季是肝火旺盛的時候，健康要注意的生肖是屬兔、龍、狗、雞，注意保暖，預防感冒最重要，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災。

命理師楊登嵙說，春季若沒把肝保養好，全身的氣血就會發生紊亂的現象，其他臟腑也會受到相應的影響，尤其對脾、胃、消化系統的傷害。飲食調養尤其重要，此節氣建議多吃富含植物蛋白質、維生素的清淡食物、新鮮蔬菜，驚蟄天氣明顯變暖，飲食應清溫平淡，並應順肝之性，助益脾氣，令五臟和平。

楊登嵙表示，養生調理以「春夏養陽」為原則，可適當多吃能升發陽氣的食物與富含植物蛋白質、維生素的清淡食物、新鮮蔬菜，諸如春筍、菠菜、芹菜、雞肉、蛋、牛奶、鴨血、蘆薈、苦瓜、木耳菜、油菜、山藥、蓮子、銀耳等食物。

此節氣氣候乾燥，容易使人口乾舌燥、感冒咳嗽，可多吃梨子，少食動物脂肪類食物，飲食宜清淡，油膩的食物盡量少吃，刺激性的食物，如辣椒、蔥蒜、胡椒也應少吃。

楊登嵙分享，此節氣後，氣溫逐漸升高，氣候變暖，容易感到困乏，俗稱「春困」，只有良好的睡眠，才能有健康和精力充沛的工作生活。不但各種動物開始活動，微生物、細菌、病毒開始生長繁殖，各種傳染病也開始流行，屬肝病高發季節，流感、流腦、水痘、流行性出血熱等在這一節氣都易流行爆發，要嚴防此類疾病。

