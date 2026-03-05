社宅禁居家托育 準公托保母陳情：不合理

台北市有居家托育的準公托保母，近期抽到南港機廠社宅，原以為好幸運，開心準備五月入住，沒想到卻被住都中心告知，社宅不能從事盈利行為，讓保母直呼不合理，向議員陳情。北市住都中心表示，將再與都發局、社會局研議適當的處理方式。

議員李明賢說，根據現行社會住宅租賃契約書第十二條第二項規定，將房屋作非法使用或為非住宅使用者，將會被終止租約，但這將會讓準公托保母陷入必須於「居住權」與「工作權」之間二選一的窘境。

李認為，準公托保母是接受政府管理、評鑑與補助的準公共服務提供者，工作性質與一般商業營利行為，本質上有所不同，是否一體適用「禁止盈利」規範，應有重新檢視必要。

議員何孟樺也表示，社宅政策以滿足不同族群多元居住需求為目標，針對租約本身，保母行為並未「將房屋作非法使用」，也非「為非住宅使用者」，都發局以此認定，顯與事實不符，有違契約條文的文義解釋，恐與市府推動友善育兒政策方向產生落差。

住都中心表示，已主動邀都發局、社會局共同討論相關議題。考量社宅主要提供住戶穩定、安全的居住環境；市府也持續推動友善多元托育，希望在維護社宅居住品質同時，也兼顧托育政策發展方向。