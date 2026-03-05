逢選舉年必成話題 國家兒童未來館 最快今年開工

新北新板特區、板橋轉運站旁的「特專三」用地精華，長期當停車場使用，被戲稱為「全台最貴停車場」，每逢選舉就有新進度，被地方形容為「選舉浮館」。新北市城鄉局指出，國家兒童未來館在今年二月通過都市設計審議，最快今年開工。

板橋特專三用地是行政院二○○四年核定「大台北新劇院」興建計畫，卻遲遲沒有進度，每次大選，都成為藍綠交鋒焦點。

計畫歷經多次調整修正，在二○二一年核定作為「國家兒童未來館興建計畫」，案件一度沒進度，引發地方焦慮，歷經中央國際競圖，終於定案。

新北城鄉局表示，國家兒童未來館由文化部主導，設計理念以「森林中立體兒童之城」為構想，結合文化展演、劇場、影廳與多功能空間等設施。

未來國家兒童未來館新建兩座關鍵空橋，一端銜接公益設施與百貨商場，另一端直通捷運環狀線板橋站及五鐵共構的板橋車站，完善人車分流系統。

在都市景觀規畫，基地面積約三點二九公頃，採低建蔽率設計（百分之二十六點一九），留設逾二萬四千平方公尺開放空間，保留既有大型樹木，串聯鄰近萬坪都會公園綠帶，強化綠覆率與步行環境。

城鄉局都市設計科長吳敏漳表示，地方仍有停車需求，除興建地上六層、地下四層建物，總樓地板面積約九萬平方公尺，另規畫約二千席汽機車停車位，提供參觀及轉乘民眾需求。通過都市設計審議後就可申請建照，最快今年可開工，補上新板特區最後一塊拼圖。