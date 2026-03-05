國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

國家電影及視聽文化中心二期工程延宕，引發地方不滿。民眾黨新北市長參選人黃國昌批中央跳票，喊出當選市長要拿回土地蓋展演場，闢綠地及停車空間，滿足市民需求。民進黨市長參選人蘇巧慧則說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原計畫推進。

去年十一月曾有議員質詢此案，市長侯友宜當時表示若中央無法推動第二期計畫，市府將收回土地，讓土地發揮效益，議長蔣根煌當場決議「要把土地拿回來」。

新北新聞局長李利貞表示，國影中心二期計畫一案，去年底發函國發會表達意見，反映地方對這塊地的期待，尚未收到進一步回應。

國影二期坐落在新莊副都心，面積一點六公頃，行政院前院長蘇貞昌視察國影一期時承諾將興建國影二期，工程經費四十五點一億元中央全額出資，要在二○二二年開工。

黃國昌表示，國影一期完工時，蘇貞昌曾對侯市長說，請市府趕快做地目變更及辦理撥用，完成地目變更、土地撥用，周邊店家進駐後，這塊蛋黃區土地卻沒動靜。延宕導致建築成本高漲，從四十五億漲至九十億。

「中央選擇擺爛，新北自己做」，黃國昌說，他當市長將收回土地，興建地下兩層、地上五層，提供八百個汽機車車位，解決停車難題，保留百分之四十空地打造親子友善公園，為新莊留一片綠地及平價展演場地。

議員陳世軒則說「請問蘇委員，從蘇貞昌承諾到現在四年過去了，還要爭取多久？」

蘇巧慧回應，國影中心是台灣影視文化重要計畫，近年陪著國影中心從樹林老舊工業區，一路走到一期在新莊進駐。一期工程經費中央全額補助，正爭取設置二期片庫，中央答應全額補助，希望盡快開工。

蘇巧慧表示，近年新莊發展快，停車需求加大，二期爭議在於片庫使用目的與市民停車需求，預算配置、土地使用法規如何解，正協調處理。