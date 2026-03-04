支援臨床前研究 林口長庚醫院實驗動物中心再獲肯定

動物實驗是臨床前研究的重要基礎，林口長庚醫院自2018年啟用實驗動物中心，每年支援超過200件研究計畫，成為醫療創新關鍵後勤，近年不僅通過國際實驗動物管理評鑑及認證協會（AAALAC）認證，近日還獲得國家醫療品質獎（NHQA）系統類卓越中心獎肯定。

林口長庚醫院長期以臨床、教學與研究並進為發展核心，在董事長王瑞慧「研究是醫療創新與提升的根本」理念指引下，2015年啟動實驗動物中心整體規畫，2018年完工啟用，因應研究需求多元化，實驗動物中心支援大鼠、小鼠、基因剔除與轉殖小鼠、兔及豬等多種動物模式，每年有近2萬隻實驗動物的使用規模，以3千餘坪空間進行標準化設計與流程規畫。

林口長庚實驗動物中心2021年完成AAALAC國際全認證，相關制度涵蓋動物健康監測、疼痛評估、人道終止判定、風險通報與人員資格管理。

隨著醫院臨床與基礎研究能量擴展，實驗動物中心每年支援超過200件研究計畫，涵蓋心血管疾病、腎臟疾病、高階手術訓練及多項前瞻性生醫研究。中心也支援跨領域團隊，投入癌症免疫治療、3D列印脊椎植體、幹細胞外泌體追蹤、淋巴水腫及感染性疾病動物模型等計畫，目前協助取得2項國家專利，也促成3件以上成果進入臨床試驗階段。

另外，中心也與直覺公司合作，成為台灣達文西手術動物訓練基地，至今辦理超過650場訓練，學員來自世界各地，國際能見度也正在提升。

林口長庚院長陳建宗表示，實驗動物中心的核心價值不僅在於硬體規模，更在於制度成熟度與研究支援深度。未來將持續以系統治理、智慧管理與國際標準為基礎，深化動物福祉、整合產官學研資源，打造具前瞻性與可信度的臨床前研究平台，進一步強化臺灣在生物醫學、藥物與醫療器材研發領域的國際競爭力。