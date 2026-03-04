淡水青商會攜手清水巖祖師廟 猜燈謎活動熱鬧慶元宵

元宵節當晚，淡水清水巖祖師廟與淡水青商會舉辦了一場元宵猜燈謎活動，青商會總共準備了上百件的猜燈謎獎品以及摸彩品，要送給來參與的民眾，現場非常熱鬧，會長說，其實青商會與祖師廟合作舉辦元宵猜燈謎已經有三十多年的時間，今年舉辦也希望帶給大家特別的元宵節。

雖然昨晚下雨，但依然不減民眾熱情，淡水清水巖祖師廟前方搭起了大型棚架，許多民眾手上都拿著摸彩券，希望能夠抽到並答對謎題抱回大獎。

淡水青年商會長陳奕勝表示，過去三十多年連續舉辦猜燈謎活動，延續了淡水在地過元宵節的文化傳承，也讓在地居民有著深刻的回憶，而元宵節就是小過年，因此除了提燈籠之外，更準備了許多的燈謎，讓現場的民眾有獎徵答，獎品也相當豐富，除了最大獎的iphone還有包括了電冰箱、腳踏車等家電，讓大家渡過歡樂的元宵節。