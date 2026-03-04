五股泰山輕軌環評通過 綜規報告四度送審

新北市目前有七條捷運路線規畫中，五股泰山輕軌今天通過環境部環境影響評估委員會第46次大會審議，完成環評法定程序，新北捷運局表示，這是後續綜合規畫核定及工程推動奠定重要基礎，綜規報告已四度送審，盼中央支持。

新北捷運局長李政安表示，五股泰山線環境影響評估作業2025年6月9日由環境部召集環評委員辦理現地勘查，同年的6月及10月召開2次專案小組初審會議決議報請大會審議，終於在今年3月4日經環境部環評委員會第46次大會審議通過，感謝委員的支持與提供寶貴的審查意見，未來施工時將依環評決議進行相關環境監測及保護措施，減少對環境的影響。

李政安指出，五股泰山線全長11.64公里，共設14座車站，採用輕軌系統，路線行經三重、蘆洲、五股及泰山，串聯大漢溪北重要發展廊帶與既有捷運路網，完善區域軌道運輸服務，提升地方通勤、通學與轉乘便利性，並結合沿線都市發展與土地整體規畫，帶動區域均衡發展。

李政安說，五股泰山線可行性研究於2023年4月獲中央核定，綜合規劃報告去年12月第四次提送交通部審議，預計行政院核定後7年完工，期待中央早日核定讓地方能儘早推動捷運施工。

此外都市計畫針對變更範圍已於2025年辦理4場草案公開展覽前座談會，後續將儘速辦理公開展覽並提送新北市都委會辦理審議。