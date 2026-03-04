聽新聞
淡水區三里攜手紅十字會猜燈謎 發300份湯圓慶元宵
記者許端驛/淡水報導
為了歡慶一年一度的元宵佳節，新北市淡水區的沙崙里、油車里及大庄里一起合作舉辦猜燈謎送湯圓活動，活動由中華民國紅十字會救災賑濟處提供在淡水區大樓中心空間來舉辦，現場超過三百人齊聚一堂，由主持人歡樂帶動大家一起猜燈謎，而且猜中的獎品都相當富豐，里長表示，希望透過節慶活動，讓大家過一個開心的元宵節。
沙崙里長彭瑀筑表示，這次不僅是準備許多獎項讓大家猜燈謎拿大獎，還有一人一盒的元宵湯圓給來現場參與的民眾，非常感謝紅十字會提供這麼好的場地來協助，在寒冷的天氣當中讓大家感受溫暖。
紅十字會救災賑濟處處長陳奕莉也說，很開心能夠有這麼好的活動可以與里長們一起舉辦，也更歡迎民眾來到園區當中參加活動，希望讓在地居民一起體驗過元宵的氣氛，也希望紅十字會成為淡水鄰居的好夥伴。
