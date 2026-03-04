快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞芳區行動治理座談 強化觀光建設與長照量能

觀天下／ 觀天下 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳近年積極推動觀光設施升級，市府將以國際觀光城鎮規格持續推動建設，吸引旅客造訪。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳近年積極推動觀光設施升級，市府將以國際觀光城鎮規格持續推動建設，吸引旅客造訪。圖／觀天下有線電視提供

新北市長侯友宜率市府團隊前往瑞芳區召開行動治理座談會，盤點地方建設成果並回應基層提案。侯市長表示，瑞芳兼具山海觀光與歷史人文特色，市府將以國際觀光城鎮規格持續推動建設，同時強化醫療與長照資源，全面優化東北角生活環境。

區公所簡報指出，瑞芳近年積極推動觀光設施升級，包括新建三貂嶺人行便橋、修繕猴硐貓橋、活化瑞三整煤廠歷史場域，以及整修美食廣場與九份地區公廁，提升旅遊服務品質，吸引國內外旅客造訪。

在醫療與長照方面，瑞芳醫院長照中心預計於117年完工，瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程亦持續推進中。侯市長強調，面對偏鄉高齡化挑戰，市府整合資源落實「不老長智村」理念，讓長輩在地安養、在地終老。

針對里長提案，議題涵蓋觀光環境維護、長照送餐通報機制、金瓜石地區活化及深澳港跨海大橋建設等，侯市長責成各權責單位說明最新進度並列管追蹤，確保地方需求獲得具體回應。

瑞芳 長照

延伸閱讀

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

瑞芳、平溪行動治理 侯友宜：強化國際觀光品牌、打造高齡友善示範區

平溪天燈節再點亮夜空 十分國小試放永續天燈

北市移交 八里汙水廠 新北接棒管理

相關新聞

家長有感！蔣萬安育兒減工時新政 上路3天已近30家企業申請

北市長蔣萬安推動友善育兒新政，本周開放申請第三天，截至中午，已經有將近三十家申請，均為中小型企業，申請人數多為一至兩人。

致理科技大學USR走進野柳 感受神明淨港文化祭魅力

致理科技大學「女王的呼召」USR在萬里地區執行多個計畫。適逢一年一度的野柳神明淨港文化祭，致理科大再度帶著學生來到野柳感受專屬於野柳地區的元宵盛會，看見水裡來火裡去的科儀，學生直說相當特別，一天的時間下來，充分的感受到不同於以往慶祝元宵節的方式。

瑞芳區行動治理座談 強化觀光建設與長照量能

新北市長侯友宜率市府團隊前往瑞芳區召開行動治理座談會，盤點地方建設成果並回應基層提案。侯市長表示，瑞芳兼具山海觀光與歷史人文特色，市府將以國際觀光城鎮規格持續推動建設，同時強化醫療與長照資源，全面優化東北角生活環境。

淡水區三里攜手紅十字會猜燈謎 發300份湯圓慶元宵

為了歡慶一年一度的元宵佳節，新北市淡水區的沙崙里、油車里及大庄里一起合作舉辦猜燈謎送湯圓活動，活動由中華民國紅十字會救災賑濟處提供在淡水區大樓中心空間來舉辦，現場超過三百人齊聚一堂，由主持人歡樂帶動大家一起猜燈謎，而且猜中的獎品都相當富豐，里長表示，希望透過節慶活動，讓大家過一個開心的元宵節。

淡水青商會攜手清水巖祖師廟 猜燈謎活動熱鬧慶元宵

元宵節當晚，淡水清水巖祖師廟與淡水青商會舉辦了一場元宵猜燈謎活動，青商會總共準備了上百件的猜燈謎獎品以及摸彩品，要送給來參與的民眾，現場非常熱鬧，會長說，其實青商會與祖師廟合作舉辦元宵猜燈謎已經有三十多年的時間，今年舉辦也希望帶給大家特別的元宵節。

侯友宜行動治理到平溪 聚焦打造不老長智村

新北市長侯友宜今(4)日前往平溪區召開行動治理座談會，會議中聚焦於打造失智友善示範區「不老長智村」，結合地方創生與金牌農村成果，推動生活、生產與生態永續發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。