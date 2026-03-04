瑞芳區行動治理座談 強化觀光建設與長照量能

新北市長侯友宜率市府團隊前往瑞芳區召開行動治理座談會，盤點地方建設成果並回應基層提案。侯市長表示，瑞芳兼具山海觀光與歷史人文特色，市府將以國際觀光城鎮規格持續推動建設，同時強化醫療與長照資源，全面優化東北角生活環境。

區公所簡報指出，瑞芳近年積極推動觀光設施升級，包括新建三貂嶺人行便橋、修繕猴硐貓橋、活化瑞三整煤廠歷史場域，以及整修美食廣場與九份地區公廁，提升旅遊服務品質，吸引國內外旅客造訪。

在醫療與長照方面，瑞芳醫院長照中心預計於117年完工，瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程亦持續推進中。侯市長強調，面對偏鄉高齡化挑戰，市府整合資源落實「不老長智村」理念，讓長輩在地安養、在地終老。

針對里長提案，議題涵蓋觀光環境維護、長照送餐通報機制、金瓜石地區活化及深澳港跨海大橋建設等，侯市長責成各權責單位說明最新進度並列管追蹤，確保地方需求獲得具體回應。