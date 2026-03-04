快訊

致理科技大學USR走進野柳 感受神明淨港文化祭魅力

觀天下／ 觀天下 記者廖品涵／萬里報導
致理科大帶學生走訪漁村，讓學生們對於未來即將要創作的牆面有更多的想像與地方元素的融入。圖／紅樹林有線電視提供
致理科技大學「女王的呼召」USR在萬里地區執行多個計畫。適逢一年一度的野柳神明淨港文化祭，致理科大再度帶著學生來到野柳感受專屬於野柳地區的元宵盛會，看見水裡來火裡去的科儀，學生直說相當特別，一天的時間下來，充分的感受到不同於以往慶祝元宵節的方式。

致理科技大學學生說，在板橋都會區很難感受到這樣傳統的慶典科儀，看到神明的輦轎通過水裡來火裡去的儀式，真的是相當震撼。更特別的是還有民間團體報名體驗科儀，這樣的傳統儀式變成了全民都可以共襄盛舉的慶典文化，也相當讓人難忘。

野柳是漁村，在地居民以捕魚、抓萬里蟹維生居多，因此在元宵節這一天，在地的信仰中心保安宮的神明淨港儀式就是在地漁民為祈求一整年出海捕魚風調雨順、漁獲滿倉的重要科儀。而在野柳地區為社區改造與美化的致理科大USR也趁著這次難得的機會帶著學生前來體驗，更為接下來要改造的社區牆面積累靈感，融入更多的地方特色。

致理科技大學通識教育中心學部主任陳穎慧表示，看過了神明淨港的科儀後也特別帶學生也走訪漁村裡，之前改造過的牆面，由傳統的技法剪黏技藝所拼貼的藝術牆，在解說後，讓學生們對於未來即將要創作的牆面有更多的想像與地方元素的融入，致理科技大學通識教育中心也期待透過一整天的地方文化巡禮，讓學生充分感受在地文化，在未來的創作裡，可以在展現青年創意的同時也融入在地特色，用學生的視角為野柳說出最道地的故事。

野柳 神明

