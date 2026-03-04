聽新聞
侯友宜行動治理到平溪 聚焦打造不老長智村
新北市長侯友宜今(4)日前往平溪區召開行動治理座談會，會議中聚焦於打造失智友善示範區「不老長智村」，結合地方創生與金牌農村成果，推動生活、生產與生態永續發展。
平溪除深化高齡照顧政策，也透過菁桐女路培力計畫展現地方人文特色，並攜手企業推動青年返鄉，為山城注入新動能。基礎建設方面，已優化第一公墓納骨堂櫃位、改善簡易自來水設施，並新建3座風景區公廁，同時推動平溪三條老街及微笑山線環境營造工程，提升觀光品質與居民生活環境。
座談會中，里長提出道路鋪面改善建議，侯市長當場指示相關單位全力協助，加速規劃與施作，優化居民通行安全及觀光接駁動線。
民政局統計，自108年行動治理推動以來，平溪區里長反映案件共54件，已全數解除列管，執行達成率達100%。市府強調，將持續攜手地方基層，加速推動各項建設，回應市民期待。
