侯友宜行動治理到平溪 聚焦打造不老長智村

致理科技大學「女王的呼召」USR在萬里地區執行多個計畫。適逢一年一度的野柳神明淨港文化祭，致理科大再度帶著學生來到野柳感受專屬於野柳地區的元宵盛會，看見水裡來火裡去的科儀，學生直說相當特別，一天的時間下來，充分的感受到不同於以往慶祝元宵節的方式。

2026-03-04 18:47