讓家屬有喘息空間 新北五股成州身障日照中心成立

為擴大服務身障量能，新北市社會局委託台灣生活賦能健康促進協會辦理五股成州障礙者日間照顧中心，今天揭牌啟用，此為新北市第21家身障社區式日照中心，也是第7家專為失能身心障礙者設置的日照中心。

新北市副市長劉和然表示，日照中心培力身障者生活自理，鼓勵社會參與，不僅落實平權精神，也能讓身障者家庭獲得喘息。

由於原五股成州派出所建物老舊，新北市府另覓地於五股區新城五路55號新建大樓，1至3樓為成州所使用，4樓為衛生局設立公共托老中心，5樓則提供社會局設立身障社區式日照中心。中心主任江明芬表示，樓下為24小時守護的派出所，該中心是最安全的日照中心。

台灣生活賦能健康促進協會副理事長莊政修表示，協會由一群熱血的職能治療師所組成，結合科技導入，無論賦能或服務量能均大為提高，像是多感官影音互動設備，透過光影與聲效刺激，協助障礙者提升感官知覺與肢體協調。另外引進健智倍貝殼燈，採用40赫茲（Hz）伽瑪光節律技術，可穩定心智障礙者的情緒穩定。

劉和然說，早期社會家庭有身障者，家人都不敢帶出門，因為害怕異樣的眼光，但新北市不斷的建置日照中心和服務中心，鼓勵身障者走出來，融入社區生活，這是一個很重要的身障平權進步，讓身障朋友在地受到照顧，安心在地生活。

社會局長李美珍表示，成州日照中心服務時間為每周一至周五，凡居住於新北市、領有身心障礙證明，並經長照中心或失能評估單位評定，符合長照服務的身心障礙者都可洽詢，未來將持續建置擴充服務量能，以減輕家屬長期的照顧與經濟壓力。