經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

新北犬隻近20萬 狂犬病疫苗接種率突破7成

中央社／ 新北4日電
新北市立土城醫院獲2025年第26屆NHQA國家醫療品質獎「智慧醫院全機構標章 Smart Hospital（區域醫院級）」，4日由院長賴旗俊（右4）、副院長蘇銘堯（右3）、副院長游明晉（左4）等人，在衛生局長陳潤秋（左）陪同下，與市長侯友宜（左5）合影，分享獲獎喜悅。圖／新北市府新聞局提供（中央社） 中央通訊社
新北市立土城醫院獲2025年第26屆NHQA國家醫療品質獎「智慧醫院全機構標章 Smart Hospital（區域醫院級）」，4日由院長賴旗俊（右4）、副院長蘇銘堯（右3）、副院長游明晉（左4）等人，在衛生局長陳潤秋（左）陪同下，與市長侯友宜（左5）合影，分享獲獎喜悅。圖／新北市府新聞局提供（中央社） 中央通訊社

新北市政府動物保護防疫處今天表示，新北犬隻約20萬隻，狂犬病疫苗接種率逾7成，為毛寶貝提供穩定對抗傳染病的免疫力。

市長侯友宜今天在市政會議表揚新北市政府動物保護防疫處提報的狂犬病防疫業務有功人員。包括新北市獸醫師公會理事長薛敦元、新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠、板橋區溪頭里里長余柏緯、新店區達觀里里長金威、中和區嘉慶里里長吳永華。

動保處長楊淑方接受中央社記者電訪表示，根據農業部2025年1月發布的113年全國遊蕩犬調查，新北市遊蕩犬估計數為將近1萬隻。農業部115年2月統計數據，新北市寵物犬登記數為19萬餘隻。113年度新北市狂犬病注射率超過7成，多數為登記的寵物犬。

她說，狂犬病是一種嚴重的病毒性疾病，會隨動物的唾液、抓咬傷口侵入感染溫血動物，引起「恐水症」等神經症狀，未接受疫苗免疫的感染者在神經症狀出現後，死亡率高達99%。新北市沒有狂犬病案例，但仍請飼主幫犬貓施打疫苗，可有效防範狂犬病。

楊淑方表示，許多動保團體、與餵養民眾協助抓捕遊蕩犬並接種狂犬病疫苗，里長也在鄰里集會宣導，例如達觀里里長金威協助200多隻貓犬接種。113年度新北市狂犬病注射率超過7成。為毛寶貝提供穩定對抗傳染病的免疫力，以降低感染的機會。

動保處獲農業部動植物防疫檢疫署「113年度狂犬業務執行績效評鑑」第一組第一名，今天也由楊淑方、組長 朱柏蓁等在市政會議分享榮耀。

新北市長侯友宜（後中）4日在市政會議表揚狂犬病防疫業務有功人員，包括新北市獸醫師公會理事長薛敦元（前右2）、新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠（前左2）等人。圖／新北市府新聞局提供（中央社） 中央通訊社
新北市長侯友宜（後中）4日在市政會議表揚狂犬病防疫業務有功人員，包括新北市獸醫師公會理事長薛敦元（前右2）、新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠（前左2）等人。圖／新北市府新聞局提供（中央社） 中央通訊社

新北市動物保護防疫處獲農業部動植物防疫檢疫署「113年度狂犬業務執行績效評鑑」第一組第一名，4日由動保處長楊淑方（右2）、組長朱柏蓁（右）在市政會議中與市長侯友宜（左2）分享榮耀。圖／新北市府新聞局提供（中央社） 中央通訊社
新北市動物保護防疫處獲農業部動植物防疫檢疫署「113年度狂犬業務執行績效評鑑」第一組第一名，4日由動保處長楊淑方（右2）、組長朱柏蓁（右）在市政會議中與市長侯友宜（左2）分享榮耀。圖／新北市府新聞局提供（中央社） 中央通訊社

