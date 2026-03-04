聽新聞
0:00 / 0:00
新北犬隻近20萬 狂犬病疫苗接種率突破7成
新北市政府動物保護防疫處今天表示，新北犬隻約20萬隻，狂犬病疫苗接種率逾7成，為毛寶貝提供穩定對抗傳染病的免疫力。
市長侯友宜今天在市政會議表揚新北市政府動物保護防疫處提報的狂犬病防疫業務有功人員。包括新北市獸醫師公會理事長薛敦元、新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠、板橋區溪頭里里長余柏緯、新店區達觀里里長金威、中和區嘉慶里里長吳永華。
動保處長楊淑方接受中央社記者電訪表示，根據農業部2025年1月發布的113年全國遊蕩犬調查，新北市遊蕩犬估計數為將近1萬隻。農業部115年2月統計數據，新北市寵物犬登記數為19萬餘隻。113年度新北市狂犬病注射率超過7成，多數為登記的寵物犬。
她說，狂犬病是一種嚴重的病毒性疾病，會隨動物的唾液、抓咬傷口侵入感染溫血動物，引起「恐水症」等神經症狀，未接受疫苗免疫的感染者在神經症狀出現後，死亡率高達99%。新北市沒有狂犬病案例，但仍請飼主幫犬貓施打疫苗，可有效防範狂犬病。
楊淑方表示，許多動保團體、與餵養民眾協助抓捕遊蕩犬並接種狂犬病疫苗，里長也在鄰里集會宣導，例如達觀里里長金威協助200多隻貓犬接種。113年度新北市狂犬病注射率超過7成。為毛寶貝提供穩定對抗傳染病的免疫力，以降低感染的機會。
動保處獲農業部動植物防疫檢疫署「113年度狂犬業務執行績效評鑑」第一組第一名，今天也由楊淑方、組長 朱柏蓁等在市政會議分享榮耀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。