台北文學季3月7日起跑 多元活動探索「土地之道」

台北市文化局今天宣布，今年的台北文學季7日起跑，從3月到6月透過系列活動、主題特展、市圖好書展、作家馬家輝訪台，以及文學閱影展等多元方式，表現主題「土地之道」。

台北市文化局今天舉辦記者會，宣布台北文學季7日起跑，現場並安排詩人任明信朗讀吳晟詩作「我不和你談論」及「西雅圖酋長的宣言」，為主題「土地之道」揭開序幕。7日當天將在台北市客家文化主題公園舉辦「土Day」開幕式，規劃5大區域讓與會者體驗。

文化局副局長陳譽馨表示，台北文學季是北市投注多年的重要文學活動，一路從3月春天橫跨到6月夏季，將透過不同活動、講座、展覽等多元形式，讓市民感受到台北土地與文學的魅力。

文化局說明，台北文學季系列活動除了傳統講座、對談外，還有走讀、植物拓印、身體覺知工作坊、文學創作坊等，例如「土裡土氣」議題將由作家劉克襄談台北山群背後的故事。劉克襄說，他準備了3個故事，將訴說他認識30、40年的當地人「山與他們」的故事。

「土生土長」議題則關注台北各類市集，如何從地方長出人情，例如作家洪震宇將在大稻埕從菜市場談到風土餐桌等。

「寸土寸金」議題探討台北因地價、空間有限而延伸的地下空間與地下精神，將由建築師凌宗魁與小說家何致和討論捷運、地鐵等空間如何構築文學與文化風景。

「水土不服」議題討論身體與感官如何從土地開始，並連結到日常生活，將由東海大學中文系助理教授李時雍與余余劇團總監林俊余帶領民眾伸展肢體，展開一場身體覺知工作坊。

另外，「開疆擘土」創作工作坊，將由作家甘耀明引領歷史書寫、徐禎苓指導小品文創作，邀請對寫作有興趣的民眾參與。

文化局說，10年熬出「龍頭鳳尾」、「鴛鴦六七四」及「雙天至尊」等香港三部曲的國際華文作家馬家輝5月將訪台，出席3場座談活動。

此外，17日起為期1個月，台北文學季將與台北市立圖書館各分館合作，透過行動書車展開「地上讀書會」活動。4月18日至5月17日將在剝皮寮歷史街區策展「土步行——你有關土的記憶是？」還有「台北文學．閱影展」從5月22日至6月4日，於光點台北電影院與光點華山電影館登場。