空歡喜？準公托保母抽中社宅 竟被告知「不能居家托育盈利」

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市有準公托保母，近期抽到南港機廠社宅，原以為自己好幸運，相當開心，準備五月入住，沒想到被告知社宅不能從事盈利行為。圖／北市住都中心提供
台北市有準公托保母，近期抽到南港機廠社宅，原以為自己好幸運，相當開心，準備五月入住，沒想到被告知社宅不能從事盈利行為。圖／北市住都中心提供

台北市有準公托保母，近期抽到南港機廠社宅，原以為自己好幸運，相當開心，準備五月入住，沒想到被告知社宅不能從事盈利行為，這名準公托保母向議員李明賢、何孟樺陳情，議員要求都發局應盤點相關案件，切勿加重承租保母的居住負擔，還家長一個友善育兒城市。

李明賢說，根據現行社會住宅租賃契約書第十二條第二項規定，將房屋作非法使用或為非住宅使用者將會被終止租約，但這將會讓準公托保母陷入必須於「居住權」與「工作權」之間二選一的窘境。

何孟樺表示，社宅政策以滿足不同族群的多元居住需求為目標，針對租約本身，保母行為並未「將房屋作非法使用」，也非「為非住宅使用者」，都發局以此認定，顯與事實不符，有違契約條文的文義解釋，恐與市府推動友善育兒政策方向產生落差。

李明賢說，準公托保母是接受政府管理、評鑑與補助的準公共服務提供者，工作性質與一般商業營利行為，本質上有所不同，是否應一體適用「禁止盈利」規範，有重新檢視之必要。

對此，北市住都中心表示，社宅是否可作為居家式托育服務場所，市府已注意到相關意見。考量社宅主要是提供住戶穩定、安全的居住環境，同時市府也持續推動友善托育政策，鼓勵多元托育服務型態，台北住都中心已主動邀集都發局及社會局共同討論相關議題。

住都中心說，後續將由都發局整合各方意見，並就制度規範、社宅管理及實務運作可能產生的影響進行整體評估，再研議適當的處理方式，希望在維護社會住宅居住品質的同時，也兼顧北市托育政策的發展方向。

