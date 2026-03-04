植樹節到新北市圖借書 植栽、植物書籤免費帶回家

植樹節即將到來，新北市立圖書館特別於三重五常、石碇、坪林、深坑與新店分館規劃了「『植』想閱讀」活動，透過主題書展、綠色手作、植物療癒講座等，邀大家從日常生活中探索植物的無限魅力，為生活增添新意。3月7日至3月31日，借書就送植栽或植物書籤。

植物充滿在我們日常生活之中，不僅能綠化環境、妝點空間、淨化空氣，還能舒緩情緒、放鬆身心，是一種自然的療癒力量。春暖花開的3月，綠意萌芽，新北市立圖書館特別搭配3月12日植樹節，於三重五常、石碇、坪林、深坑與新店分館推出「『植』想閱讀」活動，帶民眾透過閱讀植物，與植物互動，享受植栽的趣味，從綠意間找到身心靈的慰藉。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，臺灣原生植物兼具多元與獨特性，坪林、石碇、深坑地區擁有豐富的原生植物生態，3月7日(六)深坑分館「一筆一葉・掌心花園植物繪」、3月14日(六)石碇與坪林分館「在地原生・掌心花園」將帶大家認識原生植物之美，並且親手繪製蕨類植物與自製掌心花園。

三重五常分館與新店分館則透過盆栽種植、植物繪畫、立體框植等綠色手作活動，將植物融入日常生活中，包括3月7日(六)三重五常分館「灰熊厲害『幸運木』」、3月14日(六)三重五常分館「療癒箱庭」、「立體框植」，以及新店分館「讓愛發芽—植栽手作」、3月21日(六)三重五常分館「半水耕『大岩桐』」，將帶大家透過獨特的「植感」體驗，發現植物的多樣性。

另外還有「深植人心」主題書展，將展出居家植栽、園藝栽培、原生植物等各類植物主題選書，邀請大家走進綠意閱讀世界，透過植物話語，找到屬於自己的植感療癒力。迎接植樹節到來，3月7日至3月31日亦特別推出「植想陪伴你」借閱活動，只要借書便免費送植栽或植物書籤。

