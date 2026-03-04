撕「選舉浮館」標籤 新北國家兒童未來館最快今年開工

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市新板特區、板橋轉運站旁的「特專三」用地位處精華，卻長期作為停車場使用，被戲稱為「全台最貴停車場」，每逢選舉都有新進度，被地方形容為「選舉浮館」。新北市城鄉局指出，國家兒童未來館已經在今年2月通過都市設計審議，最快今年就可以開工。

板橋特專三用地行政院2004年核定「大台北新劇院」興建計畫，但卻遲遲沒有進度，每次大選，都成為藍綠交鋒焦點之ㄧ。

計畫歷經多次調整修正，終在2021年核定作為「國家兒童未來館興建計畫」，不過案件也一度沒進度，引發地方焦慮，歷經中央國際競圖，終於定案。

新北市城鄉發展局表示，國家兒童未來館由文化部主導，設計理念以「森林中立體兒童之城」為核心構想，結合文化展演、劇場、影廳與多功能空間等設施。

未來國家兒童未來館新建兩座關鍵空橋，一端銜接公益設施與百貨商場，另一端直通捷運環狀線板橋站及五鐵共構的板橋車站，完善人車分流系統。

在都市景觀規畫，基地面積約3.29公頃，採低建蔽率設計（26.19%），留設逾2萬4千平方公尺開放空間，並保留既有大型樹木，串聯鄰近萬坪都會公園綠帶，強化綠覆率與步行環境。

城鄉局都市設計科長吳敏漳表示，由於地方仍有停車需求，除興建地上6層、地下4層建物，總樓地板面積約9萬平方公尺，另規畫約2000席汽機車停車位，提供參觀及轉乘民眾需求。

吳敏漳說，通過都市設計審議後，就可以申請建照，最快今年可以開工，補上新板特區最後一塊拼圖。

座落板橋特專三的國家兒童未來館最快今年就可以開工。記者葉德正／攝影
座落板橋特專三的國家兒童未來館最快今年就可以開工。記者葉德正／攝影

