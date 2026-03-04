黃國昌批國影二期建設跳票 蘇巧慧盼中央補助按計畫進行

民眾黨新北市長參選人黃國昌今與市議員陳世軒開記者會，批評國家電影中心二期工程延宕、中央經費承諾跳票，並點名質問民進黨市長參選人蘇巧慧，她回應說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原定計畫持續進行。

黃國昌在記者會主張，國家電影及視聽文化中心二期工程持續延宕、土地閒置，若當選新北市長要將土地拿回來蓋親子藝文展演場地，提供綠地及停車空間。陳世軒點名蘇巧慧自詡是新莊區第二席立委，但從蘇貞昌承諾到現在4年過去，還要爭取多久？兩席立委的努力爭取比得過行政院長的承諾嗎？

立委蘇巧慧上午到三重參加「新北市政府防災士開訓典禮暨培訓2萬人里程碑活動」被問及此事，她說，國影中心是台灣影視音文化非常重要的計畫，近10年來就是她陪著國影中心從樹林的老舊工業區，一路走到一期計畫在新莊完工進駐、舉辦許多活動。

一期工程經費是中央全額補助，目前正在爭取設置二期片庫，中央已答應全額補助，希望盡快開工。但近年新莊地區不斷發展，停車需求相當大，二期爭議在於片庫的使用目的與市民停車需求，預算如何配置、土地使用法規如何解決，各方正在協調、處理，她也參加過非常多會議，希望妥適解決。

總而言之，她認為國影中心在保存影視音文化非常重要，片庫的需求也很重要，但新北市民，尤其是新莊地區居民的停車需要也一定要同時顧及，她會認真參與解決，也希望中央全額補助這件事情持續進行。