快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌批國影二期建設跳票 蘇巧慧盼中央補助按計畫進行

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問到國家電影中心二期工程延宕，她回應說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原定計畫持續進行。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問到國家電影中心二期工程延宕，她回應說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原定計畫持續進行。記者林昭彰／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌今與市議員陳世軒開記者會，批評國家電影中心二期工程延宕、中央經費承諾跳票，並點名質問民進黨市長參選人蘇巧慧，她回應說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原定計畫持續進行。

黃國昌在記者會主張，國家電影及視聽文化中心二期工程持續延宕、土地閒置，若當選新北市長要將土地拿回來蓋親子藝文展演場地，提供綠地及停車空間。陳世軒點名蘇巧慧自詡是新莊區第二席立委，但從蘇貞昌承諾到現在4年過去，還要爭取多久？兩席立委的努力爭取比得過行政院長的承諾嗎？

立委蘇巧慧上午到三重參加「新北市政府防災士開訓典禮暨培訓2萬人里程碑活動」被問及此事，她說，國影中心是台灣影視音文化非常重要的計畫，近10年來就是她陪著國影中心從樹林的老舊工業區，一路走到一期計畫在新莊完工進駐、舉辦許多活動。

一期工程經費是中央全額補助，目前正在爭取設置二期片庫，中央已答應全額補助，希望盡快開工。但近年新莊地區不斷發展，停車需求相當大，二期爭議在於片庫的使用目的與市民停車需求，預算如何配置、土地使用法規如何解決，各方正在協調、處理，她也參加過非常多會議，希望妥適解決。

總而言之，她認為國影中心在保存影視音文化非常重要，片庫的需求也很重要，但新北市民，尤其是新莊地區居民的停車需要也一定要同時顧及，她會認真參與解決，也希望中央全額補助這件事情持續進行。

黃國昌 蘇貞昌 蘇巧慧

延伸閱讀

國影二期建設延宕批跳票 黃國昌承諾打造親子藝文空間

藍白將宣布共同政見 黃國昌：盼合作協議3月底前完成

八里汙水廠交棒新北 雙北承諾營運不中斷、品質再提升

北市育兒新政 李四川：新北可跟進

相關新聞

家長有感！蔣萬安育兒減工時新政 上路3天已近30家企業申請

北市長蔣萬安推動友善育兒新政，本周開放申請第三天，截至中午，已經有將近三十家申請，均為中小型企業，申請人數多為一至兩人。

撕「選舉浮館」標籤 新北國家兒童未來館最快今年開工

新北市新板特區、板橋轉運站旁的「特專三」用地位處精華，卻長期作為停車場使用，被戲稱為「全台最貴停車場」，每逢選舉都有新進度，被地方形容為「選舉浮館」。新北市城鄉局指出，國家兒童未來館已經在今年2月通過都市設計審議，最快今年就可以開工。

黃國昌批國影二期建設跳票 蘇巧慧盼中央補助按計畫進行

民眾黨新北市長參選人黃國昌今與市議員陳世軒開記者會，批評國家電影中心二期工程延宕、中央經費承諾跳票，並點名質問民進黨市長參選人蘇巧慧，她回應說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原定計畫持續進行。

台北杜鵑花季6日開展 逾20萬株綻放大安森林公園

台北杜鵑花季將在6日登場，台北市公園處介紹，此次除了集結超過20萬株花，還與鄰近縣市借展各種花色濃烈、姿態各異的杜鵑，邀...

女力漸崛起 新北市府女性首長比例達三成三

為迎接國際婦女節，新北市社會局今開箱翻新後的新北市婦女服務中心，同步推出3月婦女系列活動、講座及場館專屬優惠。新北市長侯友宜出席活動表示，當女性被支持、被看見及被賦權，城市治理將更細膩完整，新北市持續落實性別平等，如女性首長比例33%，女性主管也達49.32%，顯示女性已在公共政策與決策體系中扮演關鍵角色。

國影二期建設延宕批跳票 黃國昌承諾打造親子藝文空間

民眾黨新北市長參選人黃國昌今與新北市議員陳世軒，舉辦「中央延宕跳票 新北自己來做 打造新莊親子藝文空間」記者會。黃國昌表示，國家電影及視聽文化中心二期工程仍持續延宕，如果當選市長，要將土地拿回來蓋展演場地，提供綠地及停車空間，滿足市民生活需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。