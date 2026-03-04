聽新聞
台北杜鵑花季6日開展 逾20萬株綻放大安森林公園
台北杜鵑花季將在6日登場，台北市公園處介紹，此次除了集結超過20萬株花，還與鄰近縣市借展各種花色濃烈、姿態各異的杜鵑，邀請民眾走入大安森林公園感受春日繽紛花景。
台北市工務局公園路燈工程管理處發布新聞稿表示，2026台北杜鵑花季6日起在大安森林公園登場，今年特別打造一艘生態方舟「拾花號 A’rk」，象徵停泊在城市心臟的大安森林公園，10年來守護並承載無數市民與花共度的動人時光。
公園處表示，此次除了園區超過20萬株杜鵑，還匯集多樣珍稀杜鵑品種，包括與桃園區農業改良場合作借展的「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑，以及來自新北金山花卉產銷班的各類原生種杜鵑，搭配薰衣草、鼠尾草等紫色系花草，層層堆疊展現自然之美。
公園處表示，6日至31日的展期間，現場將設有風格市集、音樂展演，並舉辦原木盆栽製作、迷你花束飾品、羊毛氈等多項主題DIY體驗，邀請民眾一同享受春日悠閒時光。
此外，公園處表示，2026台北玫瑰展同樣在6日開展，超過800個品種、5000株玫瑰將在台北玫瑰園內輪番綻放，帶來視覺與嗅覺雙重饗宴。
