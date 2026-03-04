女力漸崛起 新北市府女性首長比例達三成三

為迎接國際婦女節，新北市社會局今開箱翻新後的新北市婦女服務中心，同步推出3月婦女系列活動、講座及場館專屬優惠。新北市長侯友宜出席活動表示，當女性被支持、被看見及被賦權，城市治理將更細膩完整，新北市持續落實性別平等，如女性首長比例33%，女性主管也達49.32%，顯示女性已在公共政策與決策體系中扮演關鍵角色。

侯友宜表示，市府推動性別平等與女性培力政策以來，從公共托育、弱勢家庭支持、婦女就業輔導、職訓培力，到鼓勵女性參與公共事務，打造完整支持網絡，這些正是城市韌性與永續發展的基礎，未來持續優化友善環境與支持系統，讓每位女性在人生不同階段都能找到屬於自己的舞台，今年國際婦女節最重要的目的是讓更多女性能參與公共政策。

新北社會局改造後的新北市婦女服務中心，規劃有課程交流區、閱覽區、靜態藝術展區與餐飲吧台空間，社會局長李美珍表示，婦女服務中心自102年啟用以來，從婦女樂活館轉型升級，這次整修不僅硬體翻新，也由伊甸基金會進駐營運，服務體系朝專業化與多元化深化。

今天活動現場也邀請4位來自不同領域的女力代表對談，洪姓女子分享自己在歷經癌症治療後，透過培訓專班重返職場，如今走入產後家庭提供專業照顧與情緒支持，她以「Hope（希望）」鼓勵女性即使在人生低谷，也不要放棄重新出發的勇氣。

另返鄉石門經營「出磺口農場」的新北青農聯誼會副會長陳韻竹，堅持友善耕作、不施農藥化肥，保留濕地生態，讓螢火蟲重返田間，並透過體驗課程與校外教學，讓更多人走入土地，她以「Engagement（參與）」為關鍵字，分享她從行銷行業返鄉石門種田的決定非常值得，永續不是一個人做得好，而是讓更多人走進土地、共同參與，城市才會真正有未來。

此外，三峽區有木里里長胡幸姍長期推動社區防災演練，號召女性鄉親參與基層治理，將性別平等融入防災體系，協助新北榮獲第23屆行政院金馨獎的性別平等故事獎，她強調防災不只是體力，而是責任與準備，當女性進入行動與決策，社區更有韌性。

社會局集結3月份各局處婦女服務及場館優惠活動，包含運動場館體驗課程、圖書館書展及影展、女性培力課程等，相關資訊可透過新北市政府社會局官網https://reurl.cc/Ebk6lk查詢。

因應國際婦女節，新北市社會局今邀請不同領域的女力代表對談。記者林媛玲／攝影