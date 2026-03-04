國影二期建設延宕批跳票 黃國昌承諾打造親子藝文空間

民眾黨新北市長參選人黃國昌今與新北市議員陳世軒，舉辦「中央延宕跳票 新北自己來做 打造新莊親子藝文空間」記者會。黃國昌表示，國家電影及視聽文化中心二期工程仍持續延宕，如果當選市長，要將土地拿回來蓋展演場地，提供綠地及停車空間，滿足市民生活需求。

黃國昌說明，距離競選總部2.5公里處，新莊副都心中有一塊1.6公頃的閒置土地。這塊閒置土地，位於國家電影及視聽文化中心第一期旁，2020年10月12日，行政院前院長蘇貞昌視察國影一期時承諾，將在此閒置用地興建國影二期，工程經費45.1億元，將由中央政府全額出資，在2022年開工。

黃國昌表示，但非常遺憾，國影二期仍是閒置用地，完全沒有動工。在國影一期完工時，蘇貞昌曾和市長侯友宜說，請新北市政府趕快做地目變更及辦理撥用，不要延宕工程進行。但在新北市政府完成地目變更、土地撥用，周邊店家也都進駐後，這塊蛋黃區中的土地依舊閒置。

黃國昌批評，國影二期工程從2022年要動工卻不斷延宕，導致建築成本一路高漲，工程經費從45億漲至超過90億，中央無法負擔。蘇貞昌曾經許下的承諾現在還算數與否，沒有任何人知道。

黃國昌承諾，如果當選新北市長，將收回土地，既然中央選擇擺爛，新北就自己來做。他希望規畫興建地下兩層地上五層的建築物，提供800個汽機車停車位，解決周邊停車難題，保留40%的空地打造適合親子友善的公園，為新莊留一片綠地，也將提供平價展演場地，滿足市民需求。

陳世軒表示，今年1月15日在行動治理座談會，立委蘇巧慧也有出席，她自詡是新莊第二席立委，僅說大家的提議很好，兩席立委會努力爭取。請問蘇委員，從蘇貞昌承諾到現在四年過去了，還要爭取多久？兩席立委的努力爭取比得過行政院長的承諾嗎？

陳世軒指出，中央在興建國影一期時曾承諾要回饋百坪空間給新北協拍中心進駐，然而，這個承諾已經跳票；中央又稱回饋的經費會編列於國影二期中，但依舊沒有看到經費的具體條列，他要求蘇巧慧正面回答，國影二期這塊地是要收回，還是要繼續向中央政府爭取。