國影二期建設延宕批跳票 黃國昌承諾打造親子藝文空間

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌今與新北市議員陳世軒，舉辦「中央延宕跳票 新北自己來做 打造新莊親子藝文空間」記者會。黃國昌表示，國家電影及視聽文化中心二期工程仍持續延宕，如果當選市長，要將土地拿回來蓋展演場地，提供綠地及停車空間，滿足市民生活需求。記者江婉儀／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌今與新北市議員陳世軒，舉辦「中央延宕跳票 新北自己來做 打造新莊親子藝文空間」記者會。黃國昌表示，國家電影及視聽文化中心二期工程仍持續延宕，如果當選市長，要將土地拿回來蓋展演場地，提供綠地及停車空間，滿足市民生活需求。

黃國昌說明，距離競選總部2.5公里處，新莊副都心中有一塊1.6公頃的閒置土地。這塊閒置土地，位於國家電影及視聽文化中心第一期旁，2020年10月12日，行政院前院長蘇貞昌視察國影一期時承諾，將在此閒置用地興建國影二期，工程經費45.1億元，將由中央政府全額出資，在2022年開工。

黃國昌表示，但非常遺憾，國影二期仍是閒置用地，完全沒有動工。在國影一期完工時，蘇貞昌曾和市長侯友宜說，請新北市政府趕快做地目變更及辦理撥用，不要延宕工程進行。但在新北市政府完成地目變更、土地撥用，周邊店家也都進駐後，這塊蛋黃區中的土地依舊閒置。

黃國昌批評，國影二期工程從2022年要動工卻不斷延宕，導致建築成本一路高漲，工程經費從45億漲至超過90億，中央無法負擔。蘇貞昌曾經許下的承諾現在還算數與否，沒有任何人知道。

黃國昌承諾，如果當選新北市長，將收回土地，既然中央選擇擺爛，新北就自己來做。他希望規畫興建地下兩層地上五層的建築物，提供800個汽機車停車位，解決周邊停車難題，保留40%的空地打造適合親子友善的公園，為新莊留一片綠地，也將提供平價展演場地，滿足市民需求。

陳世軒表示，今年1月15日在行動治理座談會，立委蘇巧慧也有出席，她自詡是新莊第二席立委，僅說大家的提議很好，兩席立委會努力爭取。請問蘇委員，從蘇貞昌承諾到現在四年過去了，還要爭取多久？兩席立委的努力爭取比得過行政院長的承諾嗎？

陳世軒指出，中央在興建國影一期時曾承諾要回饋百坪空間給新北協拍中心進駐，然而，這個承諾已經跳票；中央又稱回饋的經費會編列於國影二期中，但依舊沒有看到經費的具體條列，他要求蘇巧慧正面回答，國影二期這塊地是要收回，還是要繼續向中央政府爭取。

蘇巧慧 新北 新莊副都心

相關新聞

38婦女節前夕倡平權 范雲：不只慶祝更要攜手前行

立委范雲、莊瑞雄、李坤城、兆豐銀行副總經理陳建中、永信法律事務所合夥律師蔡維哲與世新大學校長陳清河，上午在立法院舉行「HeForShe 跨界領袖共同呼籲：平權是我們的責任」記者會，指平權是所有人的責任，終結性別不平等，需要所有人的參與。聯合國所發起的 HeForShe 運動，即是號召政界、企業界及學界的男性領袖，分享過去曾推動的性別平權工作成果。

淡水沙崙海域重啟卡關 議員籲分級

新北淡水沙崙海域是否重啟備受關注，沙崙文創園區將在下半年啟用，地方盼海域活化聲浪升溫，新北市觀旅局指出，海象調查報告尚未出爐，已請受託單位加速完成並催促進度；初步評估顯示四季仍有離岸流，水域風險屬中至高度等級，態度要審慎。

新北微風運河管理 陷休閒與競技兩難

新北蘆洲微風運河是輕艇、西式划船、競技龍舟練習重地，民團質疑使用率偏低，規定過嚴導致場地閒置，主張比照高雄愛河、蓮池潭，填資料、做好安全措施即可下水。多名教練說，選手練習時段集中在清晨、傍晚，競技一天有六小時、休閒時段八小時，「說閒置是悖離現實」，貿然開放更多人下水將造成更多風險與混亂。

北市育兒減工時 已有公司申請

北市長蔣萬安「育兒減少工時計畫」三月上路，首個上班日已有一家公司申請，還有六、七家中小型企業詢問，明確表達有申請意願。

瑞芳、平溪行動治理 侯友宜：強化國際觀光品牌、打造高齡友善示範區

新北市長侯友宜今率領市府團隊，先後前往瑞芳、平溪區召開行動治理座談會。侯友宜表示，偏鄉地區面臨高齡化挑戰，市府整合資源落實「不老長智村」規畫，要讓長輩在地安養、在地終老。

野柳神明水裡來、火裡去 蘇巧慧：讓更多人看見新北宗教和文化資產

北台灣元宵民俗盛事2026野柳神明淨港文化祭今天登場，新北市副市長劉和然主持祈福儀式，表示要打造文化與觀光兼具的節慶品牌，帶動地方經濟。立委蘇巧慧也出席，期盼可以讓更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。

