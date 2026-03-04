38婦女節前夕倡平權 范雲：不只慶祝更要攜手前行

立委范雲、莊瑞雄、李坤城、兆豐銀行副總經理陳建中、永信法律事務所合夥律師蔡維哲與世新大學校長陳清河，上午在立法院舉行「HeForShe 跨界領袖共同呼籲：平權是我們的責任」記者會，指平權是所有人的責任，終結性別不平等，需要所有人的參與。聯合國所發起的 HeForShe 運動，即是號召政界、企業界及學界的男性領袖，分享過去曾推動的性別平權工作成果。

范雲表示，台灣推動性別平權成績傲人，絕對不是只有女性的努力，而是整個台灣社會和各界都落實平權和自由的結果。在38婦女節前夕，我們不只慶祝，更要謝謝所有人的攜手前行，也將邀請更多男性站出來，一起為母親、太太、姊妹、女兒和孫女努力!

范雲也號召在下午亞洲盃女足台灣隊將迎戰日本隊的比賽，大家一起為台灣巾幗英雄加油。